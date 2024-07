Cavallo presiona al Gobierno por una devaluación: "El FMI y la mayoría de los economistas esperan cambios importantes"

El exministro de Economía advirtió que el Ejecutivo "no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio como al movimiento de capitales" porque "teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario".

El exministro de Economía Domingo Cavallo publicó este viernes un escrito donde presiona al Gobierno por una nueva devaluación del dólar. Aseguró que " el FMI y la mayoría de los economistas esperan cambios importantes " por parte de la actual gestión económica e incluso, el Ejecutivo "no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio como al movimiento de capitales" porque "teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario".

"El staff del FMI y la mayoría de los economistas profesionales ortodoxos, aun cuando valoran y ponderan el ajuste fiscal que generó fuertes superávits en el primer semestre, no parecen compartir esta proyección optimista del gobierno y esperan cambios importantes en las políticas cambiaria y monetaria", analizó en un primer momento el exministro.

Para luego explicar que "la principal objeción a la simple continuidad de estas políticas radica en la escasa compra neta de reservas por parte del Banco Central que se espera a partir del mes de junio debido a la derivación del 20% de los ingresos de exportación al mercado CCL".

"El cambio más simple que se sugiere de la lectura del informe del staff del FMI consiste en eliminar la derivación hacia el mercado CCL de ese 20% y compensar su efecto sobre el tipo de cambio efectivo de exportación, por un ajuste del tipo de cambio oficial de alrededor del 10%. Significaría ubicarlo cercano a $1000 por dólar", afirmó".

En el mismo sentido, aclara que si "se redujera el impuesto país del 17,5 al 7,5 se podría evitar el impacto inflacionario del aumento del costo de las importaciones. Se trataría de una devaluación perfectamente compensada que permitiría al Banco Central comprar las reservas que hasta este cambio se derivaban al mercado CCL".

Las expectativas del Gobierno para el segundo semestre

Para Cavallo, "el Gobierno espera que en el segundo semestre continúe el proceso de desinflación convergiendo hacia fin de año al 2% mensual". Con ese objetivo, "se mantendría el crawling peg activo al 2% mensual y se tratará de mantener congelada la base monetaria ampliada (base monetaria convencional más pasivos remunerados)".

"La tasa de interés regulada por el Banco Central, que se mantuvo negativa en términos reales hasta el mes de mayo para licuar y reducir los pasivos remunerados,se anuncia que a partir de junio será positiva, es decir, levemente superior a la tasa de inflación", agrega el exministro.

Para luego analizar que "la reducción hasta su desaparición de los pasivos remunerados, además de terminar de transformarlos en deuda del Tesoro sin puts, se confía en que la disminución de la tasa de inflación aumentará la demanda de base monetaria y le permitirá al Banco Central satisfacerla a través de la liquidación de los pases".

"El Gobierno también espera que en el segundo semestre se generalicen los brotes verdes que ya visualiza en varios sectores de la actividad económica real", concluyó sobre el tema.

Guillermo Francos descartó una devaluación y advirtió: "La gente va a tener que liquidar dólares"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó a las figuras del Gobierno que descartaron una devaluación en el corto plazo. "La gente va a tener que liquidar dólares", advirtió, y le apuntó a los productores agropecuarios que prefieren endeudarse "porque están esperando lo que dice algún trasnochado". "Si vos operás tu producción solamente con endeudamiento, sin capital, vas a tener un problema", agregó.

"Hoy, quizá muchos productores están tomando crédito para no liquidar divisas, porque están esperando lo que dice algún trasnochado que dice va a haber una devaluación del 30%. Entonces dicen: 'Mejor espero, a ver si liquido más tarde. Prefiero endeudarme a una tasa del 25% o 30% y después ver qué pasa con el dólar'. Eso ha generado que no tengas la misma liquidación de divisas que normalmente podrías haber tenido. No va haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares", señaló, en diálogo con Infobae.

"Porque después, al final, si vos operás tu producción solamente con endeudamiento, sin capital, vas a tener un problema. Hubo un momento en el último mes cuando se sumaron una serie de circunstancias políticas: el tema previsional, la falta de apoyos a la ley. Y hubo también comentarios de algunos analistas económicos sobre cómo el fondo estaba viendo la situación de la Argentina. Que le hicieron decir al fondo cosas que el Fondo no dijo: entre ellas, lo de la devaluación del 30% o la eliminación del dólar blend", repasó el ministro.