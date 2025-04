Carlos Melconian destrozó al Gobierno: "Están en pelotas en la mitad del río"

“Cuando uno va a la Universidad a estudiar Economía aprende que esto es lo que se no se debe hacer”, expresó el economista.

En una entrevista en Radio Continental, el expresidente del Banco Nación analizó la economía global tras la definición de nuevo esquema arancelario por parte de Donald Trump: “Estamos ante un zafarrancho importante y los vasos comunicantes con la Argentina son una eventual estanflación mundial, una eventual caída de precios, una eventual guerra de tarifas, devaluaciones compensatorias, aumento costo del crédito . Es el partido que todavía no empezó a jugarse. Esto recién empieza”, precisó.

Además, agregó: “Si lo hubiera hecho el presidente de un país berreta anti-Occidental no tendría esta repercusión. Es algo que atrasa 40 años. Si estas medias las toma el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) estaría dentro de la lógica. Pero si las toma el presidente que Milei quiere imitar, no tiene gollete”, aseguró el excandidato a Senador por el PRO.

“Cuando uno va a la Universidad a estudiar Economía aprende que esto es lo que se no se debe hacer”, expresó Melconian por la batería arancelaria anunciada en los Jardines de la Casa Blanca. Argentina no quedó exenta aunque el economista expresó que "el conflicto es con China, Asia, algo de Europa; el partido bravo se juega en esa cancha y la Argentina está fuera de eso", en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Javier Milei y Donald Trump X (@OPRArgentina)

Dólar, cepo cambiario e inflación

En cuanto a la economía local, el economista Carlos Melconián dejó entrever que el programa con el FMI debería volver a ser revisado, a raíz de los recientes cambios en el panorama mundial: "Si yo soy un tipo que tiene que avalar un acuerdo y me lo pones arriba del escritorio, yo te pregunto 'che, ¿esto de cuándo es?' y vos me decís que lo hicieron hace 5 días... Yo te digo 'es viejo esto ya'", planteó.

Consultado sobre el actual tipo de cambio, Melconian afirmó que "dentro del acuerdo con el FMI, este régimen cambiario no va a continuar" y aventuró posibles contextos para la Argentina en los próximos meses. "A una salvajada no vamos, a lo que piden los delirantes ultraliberales no vamos. Tampoco esto continúa, eso casi con seguridad. Tenés que revisar el blend y un montón de cosas", apuntó el reconocido hincha de Racing.

A su vez, para plantear una salida del cepo cambiario pidió precisiones al Gobierno de cuál sería una salida. "Si el cepo es que al hombre común le vendan dólares oficiales, no sé si lo levanta este Gobierno. Si el cepo es pagar con tarjeta de débito, no lo va a levantar", añadió.

Finalmente, el economista se refirió a la traba que tiene la actual gestión para reducir la inflación, aunque reconoció que existió una primera etapa "exitosa" en la reducción drástica de los aumentos. "Probablemente se encamine a 7 o 10 meses consecutivos registrando un 2 o 2,5%", estimó, aunque señaló que "falta un plan que te lleve a un dígito anual".