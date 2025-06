Carlos Melconian criticó el rumbo económico del Gobierno: "Llevan el endeudamiento en la sangre"

Para el economista, la gestión de Javier Milei sigue "en una lógica de análisis del día a día" y no tiene "rumbo a largo plazo". "Hay falta de reservas, hay endeudamiento futuro y no se puede tapar eso", aseguró.

El economista Carlos Melconian aseguró que el plan económico del gobierno de Javier Milei no tiene "rumbo a largo plazo", sino que sigue "una lógica de análisis del día a día", y advirtió que los responsables de estas medidas "llevan el endeudamiento en la sangre y eso, a la larga, es una droga que termina mal".

En ese sentido, cuestionó el nuevo préstamo por u$s2.000 millones, en modalidad REPO, que cerró el Banco Central (BCRA) con un grupo de bancos internacionales para acumular reservas de cara a la próxima revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Bienvenidos al club", ironizó al ser consultado sobre el tema.

"Esto no es nuevo, comenzó en agosto de 2022. Ya vimos esta película. No es cierto que la deuda sea para acumular reservas sin impacto. Hay falta de reservas, hay endeudamiento futuro y no se puede tapar eso", sostuvo Melconian este domingo en diálogo con Radio Rivadavia.

melconian milei Melconian advirtió que el gobierno de Milei "habla solo y se encierra".

"Y lo más preocupante es que los que están al mando lo llevan en la sangre. Son los mismos personajes. El endeudamiento les sale natural. Y eso, a la larga, es una droga que termina mal", advirtió, trazando un paralelismo entre el gobierno de Javier Milei y el de Mauricio Macri.

También aseguró que actualmente "sigue el cepo" y "el dólar no es de libre flotación". "Falta el actor más importante en la demanda, que es el propio Gobierno. No hay mercado real. Y mientras tanto, se anuncia que van a colocar 1.000 millones de dólares por mes", señaló.

"¿Para qué, si no los necesitan? Eso no es fortalecimiento genuino de reservas, es crédito. Es como gastar con la tarjeta sin saber si vas a poder pagar", sostuvo. "El Gobierno habla solo, se encierra, no se sienta a debatir con quien piensa distinto. Y así es difícil corregir el rumbo", cuestionó.

Por último, consideró que ya se agotó el relato de la "herencia recibida". "Ya está. No me digas más que zafamos de la hiperinflación. Si vas a hablar del presente, hablá del presente. Argentina necesita salir del cortoplacismo eterno y enfocarse en una reconstrucción a mediano y largo plazo. Si no, vamos camino al colapso otra vez", alertó.