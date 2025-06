El Gobierno minimizó el impacto que pueden tener las marchas en apoyo a Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , advirtió este sábado que las movilizaciones en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner "no van a torcer una decisión judicial" y se expresó a favor de que se le conceda la prisión domiciliaria .

En cuanto al otorgamiento o no de la prisión domiciliaria, Francos manifestó que el Gobierno no tiene ninguna postura tomada y aclaró que "si la tiene, no la va a expresar, porque es una decisión absolutamente judicial".

Guillermo Francos NA/Mariano Sánchez

Si bien dejó en claro el respaldo a la independencia de poderes por parte del gobierno de Javier Milei, en lo personal defendió la posibilidad de que la exmandataria cumpla la condena de seis años de prisión en su casa.

"Yo creo que, por muchas razones, correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria. No solo por el hecho de la edad, sino por tratarse de una expresidenta, y por razones de seguridad, fundamentalmente", señaló el jefe de Gabinete.

Frente al temor de que se produzca un show alrededor de la presentación de Cristina el miércoles en Comodoro Py, Francos apuntó que "por una cuestión de responsabilidad, uno siempre tiene que tomar todas las medidas para que eso no suceda", aunque aclaró que "la preocupación de que pueda pasar siempre está, porque ya se ha demostrado en otras oportunidades", refiriéndose a las detenciones "mediáticas" que se produjeron durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, le asignó una cuota de responsabilidad a la exmandataria: "Yo creo que en esto la expresidenta no colabora. Ella genera este estado de ánimo en sus seguidores".

A qué hora se presentará Cristina Kirchner en Comodoro Py

La expresidenta Cristina Kirchner confirmó que este miércoles 18 de junio se presentará en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenida, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena en la Causa Vialidad.

“No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló este viernes a través de una publicación en su cuenta de X en la que ratificó su presentación "para estar a derecho, como siempre lo he hecho".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1933495166066720797&partner=&hide_thread=false El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025

"El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat", añadió junto a una copia del documento con la solicitud de detención domiciliaria.

Por el momento, se desconoce el horario en que la exmandataria acudirá a Comodoro Py aunque se espera que su presentación ocurra cerca del mediodía, tomando como referencia el antecedente.