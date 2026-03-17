Atención: estudiantes pueden anotarse hasta el 3 de abril 2026 para cobrar $81.000 por mes

Con un cupo de 36.000 vacantes, los estudiantes de universidades públicas tienen tiempo de anotarse hasta principios de abril. Conocé los requisitos y cómo realizar el trámite.

La beca es una ayuda económica para los estudiantes de universidades públicas entre 17 y 30 años.

El Ministerio de Capital Humano , a través de la Secretaría de Educación, confirmó la apertura de una nueva convocatoria para las Becas Manuel Belgrano 2026 . Este programa de apoyo económico está diseñado para incentivar la formación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

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A diferencia de otros planes, estas becas tienen como objetivo principal evitar la deserción académica en disciplinas clave como la energía, minería, alimentos, medio ambiente, computación e informática, gas y petróleo, logística y transporte, y ciencias básicas.

Las Becas Manuel Belgrano son un sistema de ayuda económica destinado a estudiantes de universidades nacionales y provinciales que cursen carreras consideradas "estratégicas". El beneficio consiste en un pago mensual que, para este ciclo 2026, se sitúa en $81.685 y tiene una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación anual.

El programa contempla 36.000 cupos en total. Primero, se asignarán a los becarios que renueven el beneficio y luego se distribuirán las vacantes restantes entre los nuevos postulantes que cumplan con los requisitos.

Para poder postularse y ser beneficiario del programa, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones académicas y socioeconómicas:

Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.

Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 25 años. Para quienes ya estén cursando la carrera (avanzados), el límite se extiende hasta los 30 años. Las personas con discapacidad o madres de hijos menores en hogares monoparentales no tienen límite de edad.

El grupo familiar del solicitante no debe superar los seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Estar inscripto en una carrera de grado o pregrado de las áreas estratégicas mencionadas anteriormente en una universidad pública.

No haber alcanzado el límite acompañamiento (haber obtenido la beca con anterioridad por más de TRES (3) años en las carreras de pregrado y por CINCO (5) años en las carreras de grado).

Los estudiantes avanzados deben haber aprobado un mínimo de materias en el año anterior para mantener o solicitar el beneficio.

Además, los requisitos establecen que no podrán acceder quienes hayan finalizado una carrera de grado o quienes se encuentren únicamente adeudando finales, tesis o prácticas profesionales.

Hasta cuándo me puedo anotar a las Becas Manuel Belgrano 2026

Becas Progresar ANSES El proceso de inscripción a las Becas Manuel Belgrano es totalmente virtual. Freepik

Es fundamental que los interesados respeten los plazos establecidos por el Gobierno, ya que no se aceptarán solicitudes fuera de término. El calendario para el ciclo 2026 es el siguiente:

Renovantes: aquellos que ya contaban con la beca en 2025 y deseen mantenerla deben realizar el trámite de renovación antes del 20 de marzo.

aquellos que ya contaban con la beca en 2025 y deseen mantenerla deben realizar el trámite de renovación antes del 20 de marzo. Nuevos postulantes: la inscripción para quienes deseen acceder por primera vez estará abierta hasta el 3 de abril de 2026.

Becas Manuel Belgrano 2026: cómo me anoto

El proceso de inscripción es totalmente virtual y se realiza a través de la plataforma oficial del programa. Los pasos a seguir son: