17 de marzo de 2026 Inicio
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Atención: estudiantes pueden anotarse hasta el 3 de abril 2026 para cobrar $81.000 por mes

Con un cupo de 36.000 vacantes, los estudiantes de universidades públicas tienen tiempo de anotarse hasta principios de abril. Conocé los requisitos y cómo realizar el trámite.

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La beca es una ayuda económica para los estudiantes de universidades públicas entre 17 y 30 años. 

La beca es una ayuda económica para los estudiantes de universidades públicas entre 17 y 30 años. 

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  • El beneficio consiste en un pago mensual de $81.685 durante 12 meses, con posibilidad de renovación según el desempeño académico.
  • Está destinado exclusivamente a estudiantes de carreras vinculadas a la energía, minería, alimentos, informática, medio ambiente, logística y ciencias básicas.
  • Los nuevos postulantes tienen tiempo de inscribirse hasta el 3 de abril.
  • El trámite se realiza de forma virtual a través de la plataforma oficial o mediante el portal Mi Argentina

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, confirmó la apertura de una nueva convocatoria para las Becas Manuel Belgrano 2026. Este programa de apoyo económico está diseñado para incentivar la formación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

El procedimiento busca facilitar el acceso a los beneficios previsionales.
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A diferencia de otros planes, estas becas tienen como objetivo principal evitar la deserción académica en disciplinas clave como la energía, minería, alimentos, medio ambiente, computación e informática, gas y petróleo, logística y transporte, y ciencias básicas.

Qué son las Becas Manuel Belgrano 2026

Las Becas Manuel Belgrano son un sistema de ayuda económica destinado a estudiantes de universidades nacionales y provinciales que cursen carreras consideradas "estratégicas". El beneficio consiste en un pago mensual que, para este ciclo 2026, se sitúa en $81.685 y tiene una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación anual.

El programa contempla 36.000 cupos en total. Primero, se asignarán a los becarios que renueven el beneficio y luego se distribuirán las vacantes restantes entre los nuevos postulantes que cumplan con los requisitos.

Becas Manuel Belgrano 2026: requisitos para acceder

Becas Manuel Belgrano

Para poder postularse y ser beneficiario del programa, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones académicas y socioeconómicas:

  • Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.
  • Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 25 años. Para quienes ya estén cursando la carrera (avanzados), el límite se extiende hasta los 30 años. Las personas con discapacidad o madres de hijos menores en hogares monoparentales no tienen límite de edad.
  • El grupo familiar del solicitante no debe superar los seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Estar inscripto en una carrera de grado o pregrado de las áreas estratégicas mencionadas anteriormente en una universidad pública.
  • No haber alcanzado el límite acompañamiento (haber obtenido la beca con anterioridad por más de TRES (3) años en las carreras de pregrado y por CINCO (5) años en las carreras de grado).
  • Los estudiantes avanzados deben haber aprobado un mínimo de materias en el año anterior para mantener o solicitar el beneficio.

Además, los requisitos establecen que no podrán acceder quienes hayan finalizado una carrera de grado o quienes se encuentren únicamente adeudando finales, tesis o prácticas profesionales.

Hasta cuándo me puedo anotar a las Becas Manuel Belgrano 2026

Becas Progresar ANSES
El proceso de inscripción a las Becas Manuel Belgrano es totalmente virtual.

El proceso de inscripción a las Becas Manuel Belgrano es totalmente virtual.

Es fundamental que los interesados respeten los plazos establecidos por el Gobierno, ya que no se aceptarán solicitudes fuera de término. El calendario para el ciclo 2026 es el siguiente:

  • Renovantes: aquellos que ya contaban con la beca en 2025 y deseen mantenerla deben realizar el trámite de renovación antes del 20 de marzo.
  • Nuevos postulantes: la inscripción para quienes deseen acceder por primera vez estará abierta hasta el 3 de abril de 2026.

Becas Manuel Belgrano 2026: cómo me anoto

El proceso de inscripción es totalmente virtual y se realiza a través de la plataforma oficial del programa. Los pasos a seguir son:

  1. Ingresar a Mi Argentina.
  2. Crear un usuario y contraseña si es la primera vez que se ingresa, o iniciar sesión si ya se posee una cuenta.
  3. Completar el formulario de inscripción con los datos personales, de contacto y la información sobre la carrera y la universidad donde se estudia.
  4. Cargar la documentación requerida (en caso de que el sistema lo solicite para validar situaciones específicas).
  5. Una vez completado el formulario, el sistema te entrega un número de trámite y te habilita la posibilidad de descargar un comprobante en formato PDF.
  6. El aspirante podrá seguir el estado de su solicitud a través de la plataforma del Programa Manuel Belgrano. Es importante que revises periódicamente el apartado “Mi beca” y el buzón de mensajes.

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