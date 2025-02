Atención ANSES: qué Becas Progresar serán dadas de baja en febrero 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega las Becas Progresar . Así, le informó a todos los titulares de este beneficio, que pueden dejar de cobrarlo si no cumplen con un requisito escolar obligatorio .

Desde el año pasado, las instituciones deben realizar tres certificaciones anuales de la regularidad escolar de forma digital. Sin embargo, el trámite es responsabilidad de las instituciones educativas. En caso de omisión, el beneficiario debe iniciar una gestión desde el portal del programa.

becas progresar

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

Pueden postularse a cobrar este beneficio jóvenes entre 16 y 30 años inscritos en programas educativos en curso o con intenciones de retomarlos. Los ingresos del estudiante y su grupo familiar no deben superar tres salarios mínimos, vitales y móviles. Además, algunas categorías, como jóvenes con pensión no contributiva por invalidez, pueden ser exceptuadas de ciertos requisitos.

Qué Becas Progresar de ANSES serán dadas de baja en febrero 2025

El Gobierno Nacional advirtió que los beneficiarios que no aprueben el 50% de las materias del ciclo vigente y no tengan la regularidad escolar no recibirán sus pagos.

La inscripción/renovación del Progresar se abrirá en marzo de 2025. La cartera de Educación será la encargada de realizar la suspensión y los titulares no verán el cobro de ANSES hasta regularizar su situación. De esta manera, podrán acceder a la liquidación de $35.000.

Por otro lado, se reitera que el período de reclamos está dirigido a quienes se les rechazó su solicitud en Becas Progresar por motivos académicos, como equivocaciones al declarar la institución educativa en la que cursan.

Los estudiantes pueden corregir su Declaración Jurada (DDJJ) y entrar en una nueva evaluación si siguen estos pasos: