15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Anticipan que el precio de la carne volverá a aumentar en las próximas semanas

Matarifes y frigoríficos advierten que los valores en las carnicerías reflejarán en los próximos días los aumentos del mercado de hacienda. La menor disponibilidad de animales, la presión exportadora y los costos productivos empujan los precios.

Por
Anticipan que el precio de la carne volverá a aumentar en las próximas semanas

Anticipan que el precio de la carne volverá a aumentar en las próximas semanas

Las cámaras que agrupan a matarifes y frigoríficos adelantaron que el precio de la carne volverá a aumentar en las próximas semanas, en un contexto marcado por una demanda interna que empieza a repuntar, una oferta de hacienda más ajustada y costos que siguen en aumento.

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron
Te puede interesar:

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el valor promedio de septiembre fue de $12.357 por kilo, con un incremento mensual del 1,8% y una variación interanual del 58,4%. Sin embargo, los actores del sector aseguran que esos números todavía no reflejan el movimiento real del Mercado de Cañuelas.

“Desde hace casi un mes se registra una suba semanal en el mercado de hacienda”, explicó Leonardo Rafael, titular de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), en diálogo con Ámbito.

“Hubo dos aumentos fuertes que aún no se trasladaron del todo. Entre esta semana y la próxima se van a convalidar los nuevos precios en el mostrador”, agregó. Según el dirigente, la media res aumentó entre $400 y $500 por kilo respecto del mes pasado, y esas alzas ya comenzaron a impactar en los comercios minoristas.

Rafael atribuyó el incremento a una combinación de factores: menor oferta, presión exportadora y suba de costos. “No hay más ventas, el consumo interno y las exportaciones se mantienen estables. Pero al haber poca hacienda disponible, los precios tienden al alza”, explicó.

También advirtió que los frigoríficos exportadores están compitiendo por el novillo de consumo, ante la falta de animales pesados, lo que presiona sobre la hacienda liviana que abastece al mercado interno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Estiman que la inflación de septiembre estará por encima del 2%.

La inflación tuvo una leve suba en septiembre: el aumento fue de 2,1%

El consumo de carne volvió a crecer en agosto tras un año en baja

El consumo de carne volvió a crecer en agosto, en medio de un año en baja

CABA: en septiembre una familia necesitó $1,2 millones para no ser pobre

En septiembre una familia necesitó $1,2 millones para no ser pobre en la Ciudad

La inflación porteña fue de 2,2% en septiembre.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 2,2% en septiembre

Los salarios formales caen 11% en términos reales desde el inicio del gobierno de Milei, según el nuevo IPC

Los salarios formales caen 11% en términos reales desde el gobierno de Milei, según el nuevo IPC

Rating Cero

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Taylor Swift no dudó en elegir uno de los perfumes más delicados de la línea de Tom Ford.

Este es el perfume favorito de Taylor Swift: cuánto sale en Argentina

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. 
play

Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama

Se trata de Néro, una serie francesa de solo ocho capítulos que llegó a la plataforma el 8 de octubre. En esta historia, la acción y aventuras se mezclan con el drama histórico, ya que está ambientada en los castillos del sur de Francia a comienzos del siglo XVI.
play

Acción, aventura y drama de época: de qué se trata Néro, la serie que es furor en Netflix

Luego de ser vistos juntos en un evento, la reconocida cantante y actriz habló sobre su divorcio

Jennifer López habló sobre su divorcio con Ben Affleck y dijo que "fue lo mejor que me pudo haber pasado": a qué se refería

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity ﻿tras dos días de competencia.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará

últimas noticias

Este electrodoméstico puede resultar peligroso si se usa de forma indebida.

Es un electrodoméstico, está en todas las cocinas y puede generar un incendio

Hace 24 minutos
El uso de la capacidad instalada de la industria fue del 59,4 en agosto

El uso de la capacidad instalada de la industria no repunta y en agosto fue del 59,4%

Hace 27 minutos
Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Hace 32 minutos
Taylor Swift no dudó en elegir uno de los perfumes más delicados de la línea de Tom Ford.

Este es el perfume favorito de Taylor Swift: cuánto sale en Argentina

Hace 33 minutos
Cómo es la nueva forma de pago electrónico que tienen las multas en una ciudad de Córdoba

Cómo es la nueva forma de pago electrónico que tienen las multas en una ciudad de Córdoba

Hace 36 minutos