Anticipan que el precio de la carne volverá a aumentar en las próximas semanas

Las cámaras que agrupan a matarifes y frigoríficos adelantaron que el precio de la carne volverá a aumentar en las próximas semanas, en un contexto marcado por una demanda interna que empieza a repuntar, una oferta de hacienda más ajustada y costos que siguen en aumento.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el valor promedio de septiembre fue de $12.357 por kilo, con un incremento mensual del 1,8% y una variación interanual del 58,4%. Sin embargo, los actores del sector aseguran que esos números todavía no reflejan el movimiento real del Mercado de Cañuelas.

“Desde hace casi un mes se registra una suba semanal en el mercado de hacienda”, explicó Leonardo Rafael, titular de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), en diálogo con Ámbito.

“Hubo dos aumentos fuertes que aún no se trasladaron del todo. Entre esta semana y la próxima se van a convalidar los nuevos precios en el mostrador”, agregó. Según el dirigente, la media res aumentó entre $400 y $500 por kilo respecto del mes pasado, y esas alzas ya comenzaron a impactar en los comercios minoristas.

Rafael atribuyó el incremento a una combinación de factores: menor oferta, presión exportadora y suba de costos. “No hay más ventas, el consumo interno y las exportaciones se mantienen estables. Pero al haber poca hacienda disponible, los precios tienden al alza”, explicó.

También advirtió que los frigoríficos exportadores están compitiendo por el novillo de consumo, ante la falta de animales pesados, lo que presiona sobre la hacienda liviana que abastece al mercado interno.