ANSES: el sencillo paso a paso para denuncia o reclamar por una estafa

Para esto es necesaria una asistencia para proceder a hacer los reclamos. Sin embargo, existe un procedimiento establecido para abordar estas situaciones de manera rápida y eficiente.

Información para evitar estafas en ANSES

El ente liderado por Fernanda Raverta cuenta con canales de atención oficiales que garantizan confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea. Se puede comunicar a través del número de teléfono gratuito 130, acceder a Mi ANSES tanto en la web como en la app móvil, y utilizar la Atención Virtual. Estos últimos operan en un entorno seguro, al que solo se accede con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta que todos los trámites son gratuitos, y no es necesario recurrir a gestores o intermediarios para ejecutarlos. Además, la institución nunca solicita datos bancarios confidenciales, como claves de homebanking, por ningún medio.

Ante cualquier solicitud de tus datos personales o bancarios en nombre de la ANSES, es crucial realizar la denuncia correspondiente. Además, nunca hay que publicar los datos personales en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso los relacionados con el organismo previsional, para proteger la seguridad y privacidad de la información.

Cómo denunciar estafas en ANSES

En caso de ser víctima de una estafa o tener conocimiento de alguien que haya experimentado una situación similar, se debe realizar la denuncia, la cual puede ser anónima, a través de los siguientes canales:

Por medio de Internet : accediendo a Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

: accediendo a Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia. Vía telefónica: contactando al 130.

contactando al 130. Por escrito: mediante envío postal a la siguiente dirección: Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.

mediante envío postal a la siguiente dirección: Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA. Presencialmente: ya sea en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina más cercana.

Cómo hacer un reclamo por estafa en ANSES

Para presentar un reclamo o sugerencia, puedes seguir estos pasos:

Por Internet: Ingresa a Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer un reclamo o sugerencia.

Ingresa a Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer un reclamo o sugerencia. Por Teléfono: Llama al 130 para ejecutar tu reclamo.

Llama al 130 para ejecutar tu reclamo. En Persona: Dirígete personalmente a la oficina de ANSES más cercana.

Una vez presentado tu reclamo, la agencia gubernamental tiene un plazo de 10 días hábiles para ponerse en contacto.

Cuándo debo hacer un reclamo en ANSES

Antes de presentar un reclamo, es esencial considerar que el ente establece plazos máximos para resolver trámites, los cuales varían según su complejidad.

El reclamo formal está habilitado cuando los plazos máximos para la realización de trámites y gestiones no se han cumplido. Por ejemplo, si la liquidación de tu prestación no se efectuó en tiempo y forma, no has recibido la resolución de tu jubilación o pensión, o la atención brindada no fue satisfactoria.

Es importante señalar que a través de los reclamos y sugerencias no es factible iniciar nuevos trámites ni solicitar asesoramiento.

Claves para hacer un reclamo en ANSES

Es fundamental que al presentar tu reclamo, se presente la información de manera clara y detallada.