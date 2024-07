Andrés Asiain: "Los dólares para evitar la devaluación van a salir del colchón de los argentinos"

En diálogo con Bernardo Magnago por C5N, el especialista opinó: "Él entró al ministerio porque vendió créditos, no consiguió créditos del mercado financiero voluntario, no consiguen crédito del FMI, por eso el enojo de Milei contra el FMI también. Los exportadores no le están liquidando divisas. Entonces, la pregunta es, ¿ de dónde saldrán los dólares para evitar la devaluación? Ante esta pregunta desesperada, los dólares van a salir del colchón de los argentinos, que es de donde los vienen sacando desde que asumieron".

En la misma línea, analizó el ida y vuelta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la situación actual de la relación que mantiene con nuestro país: "Cualquier persona sabía que el FMI no le iba a prestar plata a la Argentina, no porque estuvieran a favor o en contra de Milei, sino porque Caputo cuando estaba con Macri le pidió el mayor préstamo de la historia y después lo patinó todo para que fugue capitales un grupo financiero amigo de él".

andres-asiain Andrés Asiain cargó contra las políticas del Gobierno.

"Entonces ya el FMI no quiere meter guita en la Argentina, no quiere más quilombo, lo que quiere es tratar de salir lo más rápido posible y en la forma que genere menos ruido", agregó.

"Estos pensaban, o le vendieron a Milei, que el FMI iba a dar plata cuando cualquier analista y cualquier persona con sentido común se da cuenta que si vos debés u$s50.000 millones y no los pagás, y estás teniendo muchísimos problemas, más plata no te van a dar; es obvio", comentó.

Sobre la salida de oro del Banco Central a Londres, Asiain manifestó que "merecería una denuncia legal" porque "el argumento de que van a obtener un retorno es como sacar la plata del país y ponerla en un banco para que te dé algo después".

Y advirtió que "lo que quieren es sacar un crédito poniendo como garantía el oro cuando es un momento sensible a nivel internacional, porque puede haber en cualquier momento una guerra entre Europa y Rusia y ese oro no volver nunca más, ya le pasó a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial".

Luis Caputo insistió en que no hay fecha para la salida del cepo: "No se sale rápido, se sale bien"

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que no hay fecha para la salida del cepo y explicó que "no se sale rápido, se sale bien".

"Me preocupa y ocupa siempre el dólar y la brecha pero muchísimo menos que lo que tratan de instalar en el mercado. El dólar subió un 10 o 12%, en el gobierno anterior para la misma fecha había subido 160%. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación", sostuvo.

El funcionario adelantó que "vamos a tener una salida del cepo mucho más ordenada. Esa impaciencia de salir del cepo de muchos sectores nos puede llevar a un error, no se sale rápido, se sale bien. Si salíamos en enero hubiera sido un desastre. Hoy estamos mucho mas cerca porque solucionamos muchos problemas, no es el momento ideal, pero no puedo poner una fecha. Si yo le digo al campo que voy a salir en noviembre, el campo no nos va a vender un dólar hasta noviembre y los importadores van a querer importar todo en tres meses y perderíamos dólares", explicó.

Respecto al impuesto PAIS, reafirmó que "la intención es que termine en diciembre, porque dije que era provisorio y para nosotros lo más importante es la credibilidad. Lo vamos a sacar, es importantísimo porque es super distorsivo"

Volvió a descartar además una devaluación porque "siempre que se devaluó genero inflación, ganan los que mas tienen y pierden los que menos tienen". Al mismo tiempo, señaló que no está en ninguna baja de retenciones para el campo.

Por otro lado, Caputo destacó en diálogo con La Nación+ que en los últimos meses "hubo una desinflación fuertísima y los precios están bajando", pero describió que está en el ADN argentino la idea de que "es un alumno al que siempre le fue mal porque hizo la cosas mal, entonces hoy estamos haciendo los deberes y muchos piensan que nos va a ir mal. Pero es un país rico y si hace las cosas bien le irá bien".

"No es gratis 100 años de mala política y 16 de políticas desastrosas. No podemos arreglar esto en 6 meses", concluyó.

Consultado sobre la actividad económica, el ministro remarcó: "Ya hemos pegado la vuelta. Los números de EMAE de mayo confirmaron la recuperación y que marzo había sido el piso". En tanto, admitió que "es despareja".

Caputo subrayó que "la gente no lo va a sentir en 6 meses, pero es una recuperación fenomenal".

El jefe del Palacio de Hacienda indicó: "La velocidad dependerá de cuan convincentes seamos nosotros de que es una oportunidad única para invertir".

Acerca de la salida de oro del Banco Central explicó que: "Es una movida muy positiva, porque hoy tenés oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada, Si lo tenés afuera podes obtener retornos".