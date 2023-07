Alberto Fernández: "Confío en que vamos a avanzar con el FMI y encontrar acuerdos"

Alberto Fernández desestimó un triunfo de Milei: "No creo que la Argentina enloquezca"

Y agregó: “Se darán cuenta que es un tema complejo, con lo cual, nosotros seguimos trabajando negociando. Ayer estuve hablando con Sergio hasta muy tarde. Estoy particularmente involucrado en la negociación”.

En cuanto a la comparación con la negociación que llevó adelante Martín Guzmán, el anterior ministro de Economía. “A Sergio le tocó otra negociación, no sé si la peor porque yo tuve que enfrentar las dos, pero creo que esta negociación es muy compleja porque nos ha pasado esta sequía. Tengan en cuenta que es un golpe impactante”.

“Hoy a la mañana me comuniqué con Kristalina (Georgieva), intercambiamos unas ideas y espero que podamos avanzar”, agregó Alberto Fernández.

“Estamos trabajando para pagar el vencimiento. Estamos trabajando a todo vapor y no tiene sentido lo que hacen esos detalles que son ciertos. Prefiero dejar que trabajen los que están trabajando y no hablar por los medios sobre esa negociación. Lo que no quiero es adelantar nada”, concluyó.

Por qué Alberto Fernández no fue candidato de Unión por la Patria

El Presidente contó que no se presenta no por estar “cansado”. “Lo que creo es que yo insistía que la gente lo resuelve en una PASO. Muchos entendían que nadie podía enfrentarse al presidente. Yo decidí privilegiar la prioridad del espacio. Celebro haber aguantado todo lo que aguanté".

"Una de mis luchas internas con el peronismo es la lucha de los individualismos. Perón hubo uno solo. Éticamente matar al que le dio vida es reprobable. Ahora es tan reprobable como pensar que el que le dio vida manejan los hilos que me mueven", detalló.