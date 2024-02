Ahora, Milei descarta dolarizar la economía en 2024 porque "no dan los tiempos"

"El tema de la dolarización aún no está en la agenda con el FMI", subrayó Milei.

En el inicio de una jornada política clave en el la Cámara de Diputados donde se retomó el debate en particular de la Ley Ómnibus , el presidente Javier Milei descartó implementar la dolarización en la economía argentina durante el 2024 porque "no dan los tiempos" .

"No dan los tiempos. Pensá que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio", afirmó Milei a Cenital en la previa a su gira internacional en Israel e Italia donde se reunirá con Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog y viajará al Vaticano donde tendrá una audiencia con el papa Francisco.

Luego el Presidente detalló como sería la implementación de una dolarización en la economía y los pasos necesarios para llevarla a cabo, los cuales impiden que se lleven a cabo durante este año.

DOLARES La dolarización, el principal programa económica del gobierno de Javier Milei, no se aplicará en 2024. FREEPIK

"La dolarización (en rigor, la libre competencia de monedas) es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del BCRA, para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida. Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre", expresó Milei en un primer momento.

Para luego señalar: "Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares. Sin embargo, ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda. Por ejemplo un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular".

Luis Caputo: "El objetivo es llegar a una dolarización"

Los dichos de Milei de este martes se suman a los pronunciados por su Ministro de Economía, Luis Caputo, el 13 de diciembre cuando reveló el objetivo del Gobierno "sigue siendo dolarizar", al tiempo que aseguró que la inflación se aceleró y ya está creciendo a un ritmo del 1% diario.

"La dolarización y el cierre del Banco Central siguen siendo banderas de este gobierno", aseguró el titular del Palacio de Hacienda. Además, expresó que se está trabajando en un decreto de desregulación más amplio que incluirá reformas estructurales como la boleta única, la eliminación de las PASO y el financiamiento de la política, entre otras.

En ese sentido, el titular de la cartera económica aseguró que "la reforma del Estado busca simplificar la vida de la gente".

Caputo señaló que la Argentina es "un paciente que está en terapia intensiva". "La inflación da una 3.700% una razón de 1% diario, si analizas los números no son exagerados", indicó. Y agregó: "Estamos en una catástrofe, lo que se heredó es la peor herencia de la historia", en declaraciones al canal LN+.