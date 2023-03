AFIP detectó 5.000 monotributistas que no declararon vehículos de alta gama.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a más de 5.000 monotributistas que tienen a su nombre automóviles, motocicletas, pick-ups y camionetas de alta gama y que, en 2020 y 2021, no presentaron la declaración jurada del impuesto a los Bienes Personales.

Luego de la detección, la AFIP, con fiscalizaciones electrónicas, notificó a aquellos que no presentaron las declaraciones juradas para que lo realicen. También se examinará la situación en el monotributo, debido a que los valores altos de los vehículos no declarados podrían ser la razón de no incluir a los monotributistas en este régimen.

Estas acciones de la AFIP fueron por el objetivo de lograr una tributación equitativa acorde a la capacidad contributiva que tengan los contribuyentes. La búsqueda de esto es mediante la profundización del control de cumplimiento de las obligaciones tributarias.