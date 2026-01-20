Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó la cifra que reciben las familias por este beneficio. Por + Seguir en







Anses duifundió la cifra a cobrar por la Tarjeta Alimentar por un solo hijo en febrero 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que en febrero 2026 el monto de la Tarjeta Alimentar por un hijo será de $52.250.

La cifra es la misma que el mes anterior, ya que el aumento previsto del 2,8% no se aplica sobre este beneficio.

Para acceder a esta ayuda económica no es necesario realizar ningún trámite ya que la acreditación es automática para determinados grupos.

Los valores de este beneficio varían según la cantidad de hijos por familia. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,8% para los haberes de febrero. Sin embargo, este incremento no se aplicará sobre los montos de la Tarjeta Alimentar, y las familias con un hijo seguirán cobrando $52.250 por esta ayuda económica.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Cobran la Tarjeta Alimentar de forma automática:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE,

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad. Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Las cifras de esta ayuda varían según la cantidad de hijos por familia:

$52.250 para familias con un hijo,

$81.936 para familias con dos hijos,

$108.062 para familias con tres hijos o más. Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder La Tarjeta Alimentar no se solicita, sino que se asigna automáticamente a los grupos habilitados a su cobro.