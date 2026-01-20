Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en febrero 2026

Anses duifundió la cifra a cobrar por la Tarjeta Alimentar por un solo hijo en febrero 2026.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que en febrero 2026 el monto de la Tarjeta Alimentar por un hijo será de $52.250.
La cifra es la misma que el mes anterior, ya que el aumento previsto del 2,8% no se aplica sobre este beneficio.
Para acceder a esta ayuda económica no es necesario realizar ningún trámite ya que la acreditación es automática para determinados grupos.
Los valores de este beneficio varían según la cantidad de hijos por familia.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,8% para los haberes de febrero. Sin embargo, este incremento no se aplicará sobre los montos de la Tarjeta Alimentar, y las familias con un hijo seguirán cobrando $52.250 por esta ayuda económica.