Preocupación en la industria metalúrgica: indicadores registran números de pandemia El sector cerró 2025 con retrocesos generalizados en los principales rubros, un nivel de actividad casi 20% por debajo de sus máximos y mayor presión de las importaciones.







La industria metalúrgica registró en diciembre una caída interanual del 7,1% y un retroceso del 1,3% frente a noviembre, de acuerdo con el Informe Mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Con este dato, el sector acumuló en 2025 una contracción del 0,9% en relación con 2024, año que ya había sido muy negativo, con una baja del 12,1%. En términos de nivel de actividad, la metalurgia se ubica casi 20% por debajo de sus picos recientes, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste.

image Uno de los indicadores más críticos volvió a ser el uso de la capacidad instalada, que descendió hasta el 44%. Se trata de un registro similar al observado durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y junio de 2020, y refleja las dificultades para sostener la producción en un escenario de consumo débil y mayor competencia externa.

El relevamiento mostró caídas en casi todos los subsectores. La fundición encabezó las bajas, con un derrumbe cercano al 20%, seguida por maquinaria agrícola, equipo eléctrico, autopartes y bienes de capital. La única excepción fue el rubro carrocerías y remolques, que logró una leve mejora interanual.

image Desde ADIMRA advirtieron que el frente externo y la falta de demanda interna siguen condicionando al sector. El presidente de la entidad, Elio Del Re, señaló que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024”, y alertó sobre el impacto del crecimiento de las importaciones, que avanzan a un ritmo superior al 70% interanual, en un contexto de consumo en retroceso.