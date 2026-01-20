Preocupación en la industria metalúrgica: indicadores registran números de pandemia

La industria metalúrgica registró en diciembre una caída interanual del 7,1% y un retroceso del 1,3% frente a noviembre, de acuerdo con el Informe Mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
El sector cerró 2025 con retrocesos generalizados en los principales rubros, un nivel de actividad casi 20% por debajo de sus máximos y mayor presión de las importaciones.
Con este dato, el sector acumuló en 2025 una contracción del 0,9% en relación con 2024, año que ya había sido muy negativo, con una baja del 12,1%. En términos de nivel de actividad, la metalurgia se ubica casi 20% por debajo de sus picos recientes, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste.
Uno de los indicadores más críticos volvió a ser el uso de la capacidad instalada, que descendió hasta el 44%. Se trata de un registro similar al observado durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y junio de 2020, y refleja las dificultades para sostener la producción en un escenario de consumo débil y mayor competencia externa.
El relevamiento mostró caídas en casi todos los subsectores. La fundición encabezó las bajas, con un derrumbe cercano al 20%, seguida por maquinaria agrícola, equipo eléctrico, autopartes y bienes de capital. La única excepción fue el rubro carrocerías y remolques, que logró una leve mejora interanual.
Desde ADIMRA advirtieron que el frente externo y la falta de demanda interna siguen condicionando al sector. El presidente de la entidad, Elio Del Re, señaló que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024”, y alertó sobre el impacto del crecimiento de las importaciones, que avanzan a un ritmo superior al 70% interanual, en un contexto de consumo en retroceso.
A nivel regional, todas las principales provincias metalúrgicas mostraron caídas en diciembre. Buenos Aires registró el mayor descenso, seguida por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos.
En empleo, el informe reflejó una baja interanual del 2,5%, sin cambios frente al mes previo. En comercio exterior, las importaciones de productos metalúrgicos crecieron casi 19%, mientras que las exportaciones retrocedieron más del 10%, profundizando el desequilibrio del sector.