Preocupación en la industria metalúrgica: indicadores registran números de pandemia

El sector cerró 2025 con retrocesos generalizados en los principales rubros, un nivel de actividad casi 20% por debajo de sus máximos y mayor presión de las importaciones.

La industria metalúrgica cayó un 7
La industria metalúrgica cayó un 7,1% en diciembre y el uso de la capacidad instalada se ubicó al nivel de la pandemia

La industria metalúrgica registró en diciembre una caída interanual del 7,1% y un retroceso del 1,3% frente a noviembre, de acuerdo con el Informe Mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Anses duifundió la cifra a cobrar por la Tarjeta Alimentar por un solo hijo en febrero 2026.
Con este dato, el sector acumuló en 2025 una contracción del 0,9% en relación con 2024, año que ya había sido muy negativo, con una baja del 12,1%. En términos de nivel de actividad, la metalurgia se ubica casi 20% por debajo de sus picos recientes, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste.

image

Uno de los indicadores más críticos volvió a ser el uso de la capacidad instalada, que descendió hasta el 44%. Se trata de un registro similar al observado durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y junio de 2020, y refleja las dificultades para sostener la producción en un escenario de consumo débil y mayor competencia externa.

El relevamiento mostró caídas en casi todos los subsectores. La fundición encabezó las bajas, con un derrumbe cercano al 20%, seguida por maquinaria agrícola, equipo eléctrico, autopartes y bienes de capital. La única excepción fue el rubro carrocerías y remolques, que logró una leve mejora interanual.

image

Desde ADIMRA advirtieron que el frente externo y la falta de demanda interna siguen condicionando al sector. El presidente de la entidad, Elio Del Re, señaló que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024”, y alertó sobre el impacto del crecimiento de las importaciones, que avanzan a un ritmo superior al 70% interanual, en un contexto de consumo en retroceso.

A nivel regional, todas las principales provincias metalúrgicas mostraron caídas en diciembre. Buenos Aires registró el mayor descenso, seguida por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos.

En empleo, el informe reflejó una baja interanual del 2,5%, sin cambios frente al mes previo. En comercio exterior, las importaciones de productos metalúrgicos crecieron casi 19%, mientras que las exportaciones retrocedieron más del 10%, profundizando el desequilibrio del sector.

