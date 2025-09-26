26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

A sacar cuentas para el verano: qué gasta más, ¿el ventilador o el aire acondicionado?

De cara al clima más caluroso, qué es lo mejor para convivir en una temperatura confortable sin que impacte tanto en nuestro bolsillo.

Por
Qué es mejor para el calor: el ventilador o el aire acondicionado.

Qué es mejor para el calor: el ventilador o el aire acondicionado.

Falta cada vez menos para que llegue el verano, lo que quiere decir que se acercan los días de altas temperaturas y un calor intenso. Este clima suele provocar malestar en las personas, y hasta puede influir en la salud con cuadros de deshidratación, hipertermia o incluso afectar la presión arterial.

Santiago Bausili y Luis Caputo, dos nombres clave del equipo económico de Milei.
Te puede interesar:

El Banco Central registró un fuerte aumento de las reservas, impulsado por compras del Tesoro

Es por eso que se recomiendan consejos saludables para atravesar esta estación, aunque más allá de los clásicos —tomar mucha agua y no exponerse al sol— se sugiere mantener la casa con una temperatura confortable. Y para eso es fundamental contar con un ventilador o un aire acondicionado.

Claro está que el primer aparato sirve para temperaturas más leves, mientras que el segundo es esencial para días de mucho calor. Ahora bien, considerar el consumo de energía, y por ende, cual gasta más y por qué. Es por eso que la elección entre una u otra opción dependerá de cuánto peso tiene el confort y el presupuesto.

ventilador techo

¿Ventilador o aire acondicionado? Qué aparato gasta más energía

Según información del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), un ventilador de pie gasta 90Wh por hora, mientras que un aire acondicionado puede llegar a consumir 2.153 (de 4.500 frigorías), es decir, unas de 20 veces más de gasto de energía. Esto pasa porque el aire realiza un proceso más complejo, en el que enfría el espacio y extrae el calor, más allá de mover el aire.

Aire Acondicionado

Asimismo, hay que tener en cuenta otros factores, como la velocidad y potencia, que si aumentan en ambos aparatos requerirán de más energía. Asimismo, el tiempo de uso y el ajuste de temperatura también deben ser considerados para poder saber cuánto consumen de energía.

Noticias relacionadas

El Gobierno reinstauró el cepo al dólar. 

Vuelve una restricción para la compra de dólares: los compradores de dólar oficial no podrán operar los dólares financieros

El dólar cerró la semana abajo de los $1.400. 

El dólar cerró la semana al alza, pero abajo de los $1.400: se dispararon los financieros

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Club A Volta se convirtió en una de las formas más prácticas de ahorrar en el free shop.

Cuál es la aplicación que te permite ahorrar hasta un 25% en tus compras del Dutty Free

Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.

Jubilación de ANSES: cómo saber si te liquidan mal

Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.

Becas Progresar de ANSES: qué hacer si no te pagaron en septiembre 2025

Rating Cero

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

últimas noticias

play

Fuego en la Casa Rosada: reportan un principio de incendio en el primer piso

Hace 11 minutos
Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Hace 23 minutos
Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

Hace 53 minutos
Santiago Bausili y Luis Caputo, dos nombres clave del equipo económico de Milei.

El Banco Central registró un fuerte aumento de las reservas, impulsado por compras del Tesoro

Hace 59 minutos
play

Habló el padre de Brenda, tras el entierro de su hija: "No pude reconocer el cuerpo"

Hace 1 hora