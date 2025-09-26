A sacar cuentas para el verano: qué gasta más, ¿el ventilador o el aire acondicionado?

Qué es mejor para el calor: el ventilador o el aire acondicionado.

Falta cada vez menos para que llegue el verano, lo que quiere decir que se acercan los días de altas temperaturas y un calor intenso. Este clima suele provocar malestar en las personas, y hasta puede influir en la salud con cuadros de deshidratación, hipertermia o incluso afectar la presión arterial.

Es por eso que se recomiendan consejos saludables para atravesar esta estación, aunque más allá de los clásicos —tomar mucha agua y no exponerse al sol— se sugiere mantener la casa con una temperatura confortable. Y para eso es fundamental contar con un ventilador o un aire acondicionado.

Claro está que el primer aparato sirve para temperaturas más leves, mientras que el segundo es esencial para días de mucho calor. Ahora bien, considerar el consumo de energía, y por ende, cual gasta más y por qué. Es por eso que la elección entre una u otra opción dependerá de cuánto peso tiene el confort y el presupuesto.

ventilador techo Mercado Libre

¿Ventilador o aire acondicionado? Qué aparato gasta más energía Según información del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), un ventilador de pie gasta 90Wh por hora, mientras que un aire acondicionado puede llegar a consumir 2.153 (de 4.500 frigorías), es decir, unas de 20 veces más de gasto de energía. Esto pasa porque el aire realiza un proceso más complejo, en el que enfría el espacio y extrae el calor, más allá de mover el aire.