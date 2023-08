A pesar del congelamiento anunciado por el Gobierno, las prepagas aumentaron un 7%

Las empresas de medicina privada se justifican y dicen que lo de Massa fue un anuncio pero al no haber decreto sobre el tema, continúan enviando avisos a los afiliados, tal como indica la normativa vigente.

Para el mes de septiembre las prepagas ya enviaron facturas con incrementos del 7,18%. Es decir, entre este mes y octubre, los ajustes redondearían el 14%, si no hay una disposición clara por parte del gobierno.

Massa, en una batería de medidas, suspendió el domingo el aumento de medicina prepaga para grupos familiares con ingresos no superiores a $2 millones por mes.

Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En febrero último, el Gobierno estableció, además, un esquema de reajustes mensuales mediante el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.

Las compañías no fijaron su posición ya que esperan que se oficialice la medida. No obstante, desde el sector insisten en que la decisión "no tiene lógica" porque el resto de los costos siguen subiendo.

Entre las alternativas que analizan está la de judicializar la medida o cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país), y también congelar los aranceles de los prestadores, lo que es rechazado de plano por clínicas y sanatorios.