¿Vuelve? Riquelme evalúa llamar a Bianchi para que se sume al proyecto futbolístico de Boca

A pesar de que se mantiene la incertidumbre en el Xeneize tras la suspensión de las elecciones en la institución, Riquelme se encuentra dispuesto a tomar una decisión la próxima semana en caso de que la Justicia no fije fecha para que se desarrollen los comicios este año.

De esta manera, se espera que Boca dé a conocer a su flamante DT y probablemente también la llegada de una figura importante para que colabore en el Consejo de Fútbol y el nuevo entrenador. Por esto, el exfutbolista tiene la intención de presentarle una propuesta en los próximos días a Bianchi para que colabore en la gestión de fútbol.

Según consignó la agencia Télam, fuentes cercanas al ex DT, de 74 años, admitieron que la propuesta del Xeneize existe y que se mantuvieron comunicaciones informales. Si bien Bianchi no se contactó con Riquelme durante casi dos años, volvió a relacionarse cuando se produjo el partido despedida del exjugador el 26 de junio y se llamaron durante varias oportunidades en las últimas semanas.

Los elogios de Juan Román Riquelme a Carlos Bianchi

En una entrevista exclusiva de Jorge Rial en Argenzuela, por C5N desarrollada en noviembre, el vicepresidente de Boca elogió a Bianchi: "Es nuestro ídolo, es quien nos enseñó a competir, llegó en 1998. Recién perdimos con Independiente en 1999. Seguimos teniendo ese récord de los 40 partidos, cambió la mentalidad de nuestro club".

"Fuimos afortunados de tenerlo como entrenador, él es más que un entrenador para mí. Siempre hablo con él. No voy a usar a nadie. Bianchi me quiere y yo lo quiero a él", agregó sobre su vínculo con el ex DT.