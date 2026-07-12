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12 de julio de 2026 Inicio

Video: Lautaro Martínez sentenció el triunfo 3 a 1 ante Suiza y selló el pase a semifinales

En Kansas, el Toro marcó el último tanto de la Selección argentina y, en el alargue, liquidó el partido para que la Scaloneta se meta entre los 4 mejores del certamen. Ahora, jugará con Inglaterra.

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Lautaro marcó el 3 a 1 ante Suiza y liquidó el partido. 

Lautaro marcó el 3 a 1 ante Suiza y liquidó el partido. 

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En un partido cargado de tensión, Lautaro Martínez apareció en el tiempo suplementario para marcar el 3 a 1 definitivo frente a Suiza y asegurar la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. El delantero definió con categoría y desató el festejo de todo el país.

Festejo en la cancha y memes en las redes, tras el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. 
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El tanto del "Toro" llegó cuando el conjunto europeo ya estaba completamente volcado al ataque en busca del empate, después del golazo de Julián Álvarez que puso a la Argentina 2 a 1. Tras una rápida transición ofensiva, el atacante del Inter no falló ante el arquero suizo y sentenció un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo y ahora tendrá un exigente desafío frente a Inglaterra. El seleccionado europeo eliminó horas antes a Noruega y será el próximo rival de la Albiceleste en busca de un lugar en la final.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará a las 16 (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en carrera por una nueva estrella. El ganador avanzará a la gran final del torneo, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto.

Argentina e Inglaterra se enfrentar&aacute;n en semifinales el pr&oacute;ximo mi&eacute;rcoles 15 de julio.&nbsp;

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en semifinales el próximo miércoles 15 de julio.

El último partido oficial entre Argentina e Inglaterra en un Mundial se disputó el 7 de junio de 2002, por la fase de grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón. En aquella ocasión, el conjunto inglés se impuso 1-0 con un gol de penal anotado por David Beckham.

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