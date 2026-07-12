Video: Lautaro Martínez sentenció el triunfo 3 a 1 ante Suiza y selló el pase a semifinales En Kansas, el Toro marcó el último tanto de la Selección argentina y, en el alargue, liquidó el partido para que la Scaloneta se meta entre los 4 mejores del certamen. Ahora, jugará con Inglaterra. Por Agregar C5N en









Lautaro marcó el 3 a 1 ante Suiza y liquidó el partido. Redes sociales

En un partido cargado de tensión, Lautaro Martínez apareció en el tiempo suplementario para marcar el 3 a 1 definitivo frente a Suiza y asegurar la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. El delantero definió con categoría y desató el festejo de todo el país.

El tanto del "Toro" llegó cuando el conjunto europeo ya estaba completamente volcado al ataque en busca del empate, después del golazo de Julián Álvarez que puso a la Argentina 2 a 1. Tras una rápida transición ofensiva, el atacante del Inter no falló ante el arquero suizo y sentenció un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

¡GOL ARGENTINO Y A SEMIFINALES!



Luego de una gran contra, Lautaro Martínez puso el 3-1 contra Suiza. pic.twitter.com/fum04cj18M — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026 Con esta victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo y ahora tendrá un exigente desafío frente a Inglaterra. El seleccionado europeo eliminó horas antes a Noruega y será el próximo rival de la Albiceleste en busca de un lugar en la final.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026 Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará a las 16 (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en carrera por una nueva estrella. El ganador avanzará a la gran final del torneo, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto.