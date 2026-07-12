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12 de julio de 2026 Inicio

Fiesta popular en el Obelisco: los hinchas festejan la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial

Los fanáticos de la Selección se juntaron en el icónico monumento de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el 3-1 a Suiza por los cuartos de final.

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El festejo en el Obelisco.

El festejo en el Obelisco.

La Selección argentina se clasificó a la semifinal del Mundial 2026, luego de vencer 3-1 a Suiza en tiempo suplementario, por los cuartos de final. A partir del pitazo final del árbitro portugués Joao Pinheiro, se desató una gran fiesta popular en Kansas y también en el territorio albiceleste.

Festejo en la cancha y memes en las redes, tras el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. 
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Uno de los epicentros de los festejos fue el Obelisco, el gran ícono porteño que suele ser el lugar elegido para las grandes gestas deportivas. Pasadas la 1 del domingo, los hinchas comenzaron a llegar a la Plaza de la República. Pero también se repitió en diferentes rincones del país.

Miles de fanáticos de la Scaloneta se acercaron para celebrar un nuevo paso del conjunto argentino, que defiende el título obtenido en Qatar 2022 y busca lograr el bicampeonato, una situación que sólo lograron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Los goles de Argentina a Suiza en el Mundial 2026

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