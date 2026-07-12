El desgarrador mensaje de la pareja de Jayden Adams, tras la muerte del futbolista sudafricano

La muerte de Jayden Adams provocó una profunda conmoción en el fútbol sudafricano y en el ambiente deportivo. El mediocampista de 25 años, que disputó tres partidos con su selección en el Mundial 2026, fue encontrado sin vida este sábado y su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida.
Una de las publicaciones más emotivas fue la de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, quien compartió una carta en sus redes sociales. "No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor", escribió al comenzar el mensaje dedicado al futbolista.
"Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", continuó la joven en otro tramo de la despedida.
Para cerrar, Adendorf expresó: "Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre".
Se viralizó el último video de Jayden Adams en el vestuario de Sudáfrica
Durante los partidos de cuartos de final que se disputaron este sábado, los equipos hicieron un minuto de silencio por Jayden Adams, el jugador sudafricano que murió a los 25 años y que cumplió el sueño de ser parte del Mundial 2026 representando a su Selección.
Su muerte sorprendió y dejó un gran vacío en el mundo deportivo. En las últimas horas se viralizaron las últimas imágenes del jugador y muchos usuarios señalaron que, pese a haber disputado varios partidos en el campeonato más importante de la FIFA, por sus gestos aparentaba estar atravesando una fuerte depresión.
El registro de las imágenes corresponde al vestuario sudafricano luego de la victoria 1 a 0 ante Corea del Sur, un resultado histórico que le permitió al equipo avanzar a los 16avos de final. Mientras sus compañeros festejaban saltando y coreando canciones, de fondo Jayden está sentado sin ánimos y con la mirada perdida, como si estuviera desconectado del momento.