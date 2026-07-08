La curiosa maldición que arrastra la Selección argentina y que podría romper gracias a Francia A pesar del triunfo agónico frente a Egipto, a Selección cedió el liderazgo del ranking FIFA, que ahora encabeza el equipo dirigido por Didier Deschamps. Cuál es el particular dato que une las estadísticas. Por Agregar C5N en









Argentina depende de Francia para romper con la maldición. Télam

En pleno desarrollo del Mundial 2026 la Selección Argentina, dejó de ocupar la cima del ranking FIFA. A pesar del ajustado y sufrido triunfo por 3-2 sobre Egipto, el combinado dirigido por Lionel Scaloni fue desplazado por Francia, que recuperó el liderazgo internacional tras vencer por 1-0 a Paraguay.

Con estos últimos resultados de la Copa del Mundo, el seleccionado galo trepó a los 1925.86 puntos, dejando a la Albiceleste inmediatamente detrás con 1925.15 unidades.

La Scaloneta se había adueñado del primer puesto justo antes del debut mundialista, beneficiada por los tropiezos de sus rivales directos en la última ventana de amistosos. En aquella preparación, Francia había caído 2-1 ante Costa de Marfil y España había empatado 1-1 con Irak, lo que les costó un importante colchón de puntos.

Argentina aprovechó el escenario de manera perfecta y, tras encadenar victorias frente a Honduras e Islandia, llegó a la cita máxima como el indiscutido líder del fútbol global.

La maldición que Argentina podría romper gracias a Francia Aunque perder el primer puesto representa un retroceso estadístico, el cambio de posiciones despertó un curioso optimismo entre los sectores más cabuleros. La historia de los Mundiales arrastra una vieja superstición respaldada por los datos: ninguna selección que llegó al torneo como número uno de la clasificación FIFA logró coronarse campeona del mundo.