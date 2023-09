Video: jugador de rugby le salvó la vida a un rival en pleno partido

"Fue todo muy rápido. Vi al jugador de ellos en el piso, con los ojos en blanco y con baba que salía de su boca. En ese momento atiné a agarrar el protector bucal y sacárselo de la boca porque se estaba ahogando”, contó Rionegro.

Según afirmó, la situación se generó por un “choque de cabeza con la rodilla de un compañero mío”. “Se ve que perdió el conocimiento y me tiré para ayudarlo. Si bien me mordió un poco la mano, no me pasó nada. Después comencé a gritarle al árbitro para que detuviera el partido”, rememoró.

Tras la acción de Rionegro, el juez detuvo el juego para hacer ingresar al campo al kinesiólogo de Quilmes, Marco Cipriano, quien logró estabilizarlo.