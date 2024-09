Video: el abucheo del público a una tenista por despreciar a una alcanzapelotas en el US Open

La tenista kazaja Yulia Putintseva cayó este sábado por la tercera ronda del US Open ante la italiana Jasmine Paolini por 6-3 y 6-4. Sin embargo, lo que trascendió no fue el resultado sino una reprobable actitud de su parte, que le significó el abucheo del público y el repudio en las redes sociales . Más tarde, pidió perdón por lo sucedido.

En un momento del encuentro, despreció a una de las alcanzapelotas. La joven comenzó a lanzarle las bolas a Putintseva, quien apenas atinó a quedarse parada en una actitud sobradora, sin agarrarlas. Recién tomó la tercera, mientras desde las tribunas bajaba un fuerte abucheo por su accionar.

Yulia Putintseva tenis US Open.jpg Yulia Putintseva tuvo un partido difícil ante la italiana Jasmine Paolini.

El video de lo ocurrido se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios condenaron su actitud. A través de esa misma vía, la tenista pidió disculpas a la recogepelotas en una historia de Instagram. "Quiero disculparme con la alcanzapelotas por la forma en la que me comporté cuando me estaba lanzando las bolas. Honestamente, no fue por ella", escribió.

"Estaba realmente enojada conmigo misma por no haber ganado el juego tras el break y luego me quedé con mis emociones y tan centrada en mis pensamientos que ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y quién me daba la pelota. Todos lo están haciendo increíble como siempre en el US Open", reconoció.

Yulia Putintseva se ganó la bronca de la tribuna luego de descargar su frustración con la joven voluntaria.