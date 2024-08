Vélez volvió a dar espectáculo, goleó a Independiente Rivadavia y es el único puntero

El Fortín no tuvo piedad con la Lepra mendocina de local, lo superó por 4 a 0 y se mantiene en lo más alto de la tabla.

Nueve goles en los últimos dos partidos, el conjunto más goleador del torneo, el que mejor juega, el líder. Vélez Sársfield. Ya es una marca registrada este equipo de Gustavo Quinteros que mira a todos desde arriba con fútbol y goles. Este sábado volvió a dar espectáculo, con la Lepra mendocina como víctima, y confirmó que es firme candidato a llevarse esta Liga Profesional.

Le costó acomodarse a Vélez con un campo de juego rápido y bajo un diluvio. Sin embargo, cuando hizo pie no tuvo piedad con el rival. Avisó con Agustín Bouzat, de media distancia. No perdonó a la siguiente jugada. Una linda asociación entre Thiago Fernández y Claudio Aquino (salió lesionado), terminó en una media vuelta letal del goleador Romero, con festejo particular.

El local, envalentonado, fue por más y lo encontró con un cabezazo de Gómez, con una jugada de lateral a lateral, tras el centro de Joaquín García. La visita, con el estreno de Alfredo Berti, jamás dio una respuesta ante el asedio del Fortín.

El segundo tiempo fue todo de Vélez. Hubo tiempo para el gol de Pizzini, una de las figuras junto a Romero, con un zurdazo inatajable para el arquero Ezequiel Centurión. Y el cuarto del uruguayo Santos, para cerrar la goleada, luego de pescar el rebote tras un fallido penal. El Fortín es líder, y demuestra sus pergaminos dentro de la cancha.

Mirá el resumen de la goleada de Vélez frente a Independiente Rivadavia

