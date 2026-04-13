Tragedia en el fútbol: asesinaron a un jugador durante un robo al micro del plantel

El lamentable hecho se cobró la vida de un juvenil de 20 años cuando los agresores, que actuaron de forma violenta, abrieron fuego contra el autobús en un intento por obligar su detención. El futbolista recibió un disparo en la cabeza.

El mundo del fútbol está de luto tras la muerte de un juvenil de 20 años luego de ser asesinado cuando un grupo de delincuentes asaltaron el micro del plantel de Berekum Chelsea , de la Primera División de Ghana.

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El trágico hecho se dio durante la noche de este domingo en la carretera Ahyiresu–Kwame Dwumor Sreso (KDS), en el distrito de Nyinahin, cuando el equipo viajaba de Samreboi a Berekum, pero un grupo de s eis hombres con escopetas emboscaron el autobús que trasladaba 30 jugadores y directivos , de acuerdo a lo que detalló el propio club en un comunicado.

En un intento por escapar, el conductor del micro intentó huir haciendo marcha atrás, sin embargo, los delincuentes continuaron disparando . Frente a ello, el micro se detuvo y los ocupantes del micro que estaba a bordo intentaron escapando para salvarse y se refugiaron en una zona de arbustos cercano a la carretera.

En esa secuencia, una bala impactó en la cabeza de Dominic Frimpong, y si bien el juvenil fue trasladado de urgencia al Hospital Gubernamental de Bibiani, falleció mientras recibía atención médica.

La Policía local informó que continúan con las investigaciones correspondientes para lograr de determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer responsabilidades. Al mismo tiempo, desplegaron un amplio operativo con personal adicional y expertos en la escena del crimen en la zona, para lograr de esclarecer el caso.

Hasta el momento, se encontraron dos cartuchos de balines percutidos en el lugar de los hechos para ayudar a localizar a los sospechosos.

El comunicado del club ghanés Berekum Chelsea tras el robo y muerte del jugador

Luego de conocerse el trágico ataque el micro que trasladaba al plantel y terminó con la muerte de un juvenil de 20 años, el Berekum Chelsea emitió un comunicado a través de las redes sociales donde no solo comentaron cómo fue el ataque sino también agradecieron el laboral de las autoridades.

“Agradecemos al equipo de patrulla policial por su rápida respuesta, a los periodistas deportivos que difundieron rápidamente la información, a la ciudad de Ashiresu, que proporcionó refugio temporal a nuestros jugadores, y a los directivos de Bibiani Gold Stars por su enorme apoyo”, indicaron.

En esa línea, también agradecieron al Presidente de la Asociación de Fútbol de Ghana por “su pronta respuesta en este difícil momento”. “Mantendremos al público informado sobre los acontecimientos y deseamos a nuestro jugador una pronta recuperación”, concluyeron.

Durante las primeras horas de este lunes, trascendieron imágenes de la llegada del plantel regresando a Berekum tras el ataque. “Regresaron a casa a bordo de un autobús de reemplazo proporcionado por Bibiani GoldStars, en un gesto de solidaridad durante este difícil momento”, comunicaron los medios locales.