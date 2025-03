TyC Sports obligó a cambiar los horarios de Copa Argentina por una increíble razón: qué pasó

Con motivo del amistoso que jugará la Selección argentina contra la Sub 20 en la cancha de Huracán para recaudar fondos para ayudar a Bahía Blanca, TyC Sports se vio obligado a pedir que se cambien los horarios de Copa Argentina. Lo que sucedió es que este encuentro a beneficio se disputará a las 17 hs y será transmitido por este canal, de forma que no tenía disponibilidad si no se hacía esto.