23 de julio de 2026 Inicio
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Tuvo un paro cardíaco agudo: murió un campeón olímpico a los 50 años

Conmoción en el deporte internacional tras confirmarse la repentina pérdida de un histórico deportista.

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Un multicampeón olímpico falleció a sus 50 años.

Un multicampeón olímpico falleció a sus 50 años.

Getty Images

El deporte internacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Olaf Tufte, una de las leyendas más importantes del remo mundial. El atleta noruego, de 50 años, que había sido medallista olímpico, perdió la vida este miércoles luego de sufrir un paro cardíaco agudo, según informó oficialmente la Federación Noruega de Remo. Su partida causa un profundo impacto en la disciplina que lo vio brillar en lo más alto del podio internacional.

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El dramático episodio ocurrió el lunes cerca de las 15 cuando efectivos de la Policía de Noruega se hicieron presentes en la finca del deportista, situada en la localidad de Horten, a unos 90 kilómetros de la capital, Oslo. Allí, las autoridades hallaron al múltiple medallista inconsciente en el suelo, lo que activó de inmediato un operativo de emergencia médica en el lugar.

Pese a las maniobras de reanimación aplicadas por los profesionales de la salud y el posterior traslado de urgencia en helicóptero hacia un centro médico de la zona, Tufte falleció durante el trayecto. A raíz de este desenlace, las autoridades locales solicitaron una autopsia para determinar con mayor precisión los factores exactos que provocaron la falla cardíaca.

Tufte deja un legado imborrable en la historia olímpica de la disciplina. El remero nórdico alcanzó la cima de su carrera al consagrarse campeón con la medalla de oro en la prueba de par de remos cortos de forma consecutiva, tanto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 como en los de Beijing 2008, convirtiéndose en un referente indiscutido de la competencia.

El comunicado de la Federación Noruega de Remo

La Federación Noruega de Remo emitió un sentido mensaje institucional a través de su sitio web oficial para despedir a Olaf Tufte, destacando el enorme legado humano y deportivo del bicampeón olímpico. En sus palabras de homenaje, el organismo definió al histórico remero como una figura insustituible para el deporte nórdico: “Era un hombre de familia, una persona y un atleta excepcional. Siempre se entregó por completo a quienes lo rodeaban y al remo”.

En el comunicado, los dirigentes remarcaron la condición de “leyenda” de Tufte y subrayaron su constante búsqueda de superación técnica y personal dentro de la disciplina. Asimismo, recordaron con especial emoción su último contacto formal con las categorías formativas la semana pasada en la ciudad de Årungen, donde ofreció una disertación motivacional para los jóvenes atletas que competirán en torneos internacionales en los próximos meses.

La entidad deportiva expresó el profundo estado de conmoción que atraviesa todo el entorno institucional ante la repentina pérdida del deportista. “Olaf era un hombre positivo y lleno de energía. Que ya no esté con nosotros es simplemente inimaginable. Que su memoria sea recordada con cariño”, manifestaron las autoridades en el cierre de su dedicatoria pública.

Finalmente, el organismo hizo un llamado abierto a toda la comunidad deportiva y a los seguidores para acompañar a los allegados en el último adiós al referente. La Federación confirmó que las exequias se llevarán a cabo este viernes 24 de julio, donde los aficionados podrán hacerse presentes para brindarle un homenaje final. De este modo, la disciplina prepara una despedida multitudinaria para honrar la trayectoria de uno de sus máximos exponentes históricos.

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