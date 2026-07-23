Cuáles son las nuevas reglas del Mundial 2026 que se usarán en el Torneo Clausura: qué cambia en el fútbol argentino

Las medidas adoptadas por la AFA buscarán agilizar el tiempo en los partidos y habrá mayor participación del VAR, tal cual sucedió en el certamen que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Una por una, todas las reglas nuevas.

Con el arranque del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adopta las nuevas reglas que se pusieron en marcha durante el Mundial 2026. Las medidas, impulsadas por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), tienen como objetivo combatir la discriminación, disminuir las interrupciones, acelerar el ritmo de juego, los partidos más rápido, nuevas herramientas para el VAR y cambios disciplinarios que apuntan a sancionar determinadas conductas dentro del campo. Una por una, cuáles son las nuevas reglas que se usaron en Estados Unidos, México y Canadá y que se utilizarán en el fútbol argentino.