Polémica en el Mundial 2026: encontraron a una figura con una sustancia prohibida Un escándalo sacude la intimidad del plantel francés tras la viralización de una foto en los vestuarios. Por Agregar C5N en









Una figura publicó una foto con una sustancia prohibida.

Michael Olise, una de las grandes sensaciones y máximas figuras de la selección de Francia, quedó en el ojo de la tormenta en la previa del segundo compromiso de su equipo frente a Irak, que finalmente finalizó con victoria gala por 3 a 0. La controversia estalló en las redes sociales tras la viralización de una fotografía que mostraba el interior de su vestuario, donde se alcanzaba a distinguir un envase de snus entre sus objetos personales, justo al lado de sus botines y la camiseta oficial.

Esta sustancia es un tabaco húmedo originario de Suecia que no genera humo pero aporta altas dosis de nicotina, y su consumo consiste en ubicar una pequeña bolsa blanca entre el labio y la encía hasta que el organismo la absorbe. El revuelo internacional se potenció debido a que la comercialización de este producto se encuentra prohibida en casi todo el territorio de la Unión Europea, incluyendo a la propia Francia y a Alemania, país donde el delantero se desempeña vistiendo la camiseta del Bayern Munich.

A pesar del impacto de la noticia, el atacante no es el primer jugador de elite asociado a este hábito en el Viejo Continente. En el año 2018, en la antesala de un cruce preparatorio entre Inglaterra e Italia, el reconocido delantero británico Jamie Vardy ya había sido captado por las cámaras portando exactamente el mismo tipo de frasco, abriendo un debate que lleva años instalado en el fútbol de primer nivel.

En su momento, el propio inglés naturalizó la práctica y reveló el alcance que tiene dentro de los planteles profesionales. “Cuando llegué al Leicester comencé a usarlos. Son parches de nicotina que colocas contra tus encías durante aproximadamente 10 minutos. Muchos más futbolistas de lo que la gente cree lo usan, y algunos incluso juegan con ellos durante los partidos”, había sentenciado el atacante, evidenciando una realidad oculta que hoy vuelve a salpicar a la Copa del Mundo.

Francia se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 Francia se transformó en uno de los 32 mejores equipos del Mundial 2026. Tras un inicio arrollador en el Grupo I, el combinado dirigido por Didier Deschamps revalidó su condición de bicampeón e histórico candidato al título, logrando la clasificación a la fase eliminatoria de manera anticipada y aguardando por su rival para los duelos de eliminación directa que comenzarán el próximo mes.

El seleccionado francés selló una sólida actuación en su partido de ayer al vencer a Irak por 3-0 en Filadelfia, logrando así su pasaje directo a los 16avos de final. En una jornada marcada por las complicaciones climáticas que obligaron a suspender el juego durante más de dos horas tras el primer tiempo, el conjunto europeo mantuvo la concentración. El capitán Kylian Mbappé brilló con un doblete el día de su partido número 100 con la camiseta de Les Bleus, mientras que Ousmane Dembélé decoró la goleada tras una gran asistencia de Michael Olise. Previamente, Francia había debutado en la cita máxima con el pie derecho al imponerse con firmeza frente a Senegal por 3 a 1, sumando sus primeros tres puntos clave en la zona. Aquella victoria inicial le permitió al combinado de Deschamps plasmar su chapa de candidato desde el arranque del certamen y acomodarse en lo más alto de la tabla, otorgándole la tranquilidad necesaria para afrontar los compromisos siguientes con el funcionamiento colectivo bien aceitado.