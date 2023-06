Tras la llegada de Messi, Ángel Di María está en el radar de Inter de Miami

A pesar de esta información, Romano agregó que el jugador integrante de la albiceleste en el Mundial Qatar 2022 pretende continuar en Europa y que Benfica buscaría el regreso del futbolista de 35 años. "Europa sigue siendo la prioridad, el Benfica está en ello. Mientras, el Inter de Miami sigue insistiendo en fichar a Sergio Busquets", señaló el periodista, quien de esta manera también mencionó al experimentado mediocampista español.

Di María confirmó su salida de Juventus con una publicación en su cuenta de Instagram en la que remarcó que a pesar del esfuerzo, no se consiguieron los objetivos: "Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte".

El guiño de Di María para Boca tras confirmar su salida de Juventus

El futuro de los futbolistas campeones del mundo con Argentina, mantienen en velo al mundo deportivo. Con la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami y Alexis Mac Allister al Liverpool, Ángel Di María ilusiona a los hinchas con su llegada a Boca.

En las últimas horas, Di María respondió una serie de mensajes en la cuenta de instagram del futbolista español Ander Herrera, que permiten alimentar la ilusión del xeneize de que se incorpore al plantel de Jorge Almirón en el próximo mercado de pases.

El futbolista del Athletic Club, se encuentra en Argentina y visitó la Bombonera en el partido donde Boca le ganó a Colo Colo por Copa Libertadores. En la publicación, el reconocido hincha xeneize subió un video alentando desde la tribuna.

Fue en ese momento cuando Di María le respondió el post con dos emojis de manitos aplaudiendo. Incluso su esposa, Jorgelina Cardozo, escribió "sos enorme". Esto fue visto por los simpatizantes de Boca como una muestra de afecto al club, quienes al ver que todavía no cerró contrato con ningún club, se ilusionan con la chance de que pegue la vuelta al país.