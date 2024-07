Tras 20 años, una nadadora argentina compitió en la semifinal de un Juego Olímpico

La oriunda de Río Cuarto tuvo una jornada muy intensa. En el turno mañana consiguió la clasificación entre las 16 mejores de la especialidad y a la tarde terminó octava en su serie con un tiempo de 1:07.31 , que no le alcanzó llegar a la final, pero culminó en la decimoquinta posición en la general .

"Estoy feliz de estar una vez más, pero tengo bronca por el tiempo. Hice una preparación dura para demostrar otra cosa. No sé qué pasó, pero es mucho el sacrificio que hacemos y el esfuerzo que hacemos para que las cosas no salgan como uno las planeó", aseguró, entre lágrimas, la representante argentina en diálogo con TyC Sports.

En tal sentido, la competidora de 29 años resaltó la importancia de estar presente en un Juego Olímpico: "Si bien no me conformo y voy a buscar la final en los próximos torneos, soy una de las que tengo el privilegio de estar acá. El diploma o la medalla es excepcional, lo que te piden para una beca, pero ya competir estar acá es una excepción. Muchos no pudieron cumplir este sueño".

Semifinal de los 100 metros pecho femenino de París 2024