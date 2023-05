Tomás Etcheverry cayó frente a su ídolo Novak Djokovic en Roma

https://twitter.com/settenisok/status/1657101275136249859 Creces teniendo a Djokovic de ídolo hasta que, un día, te toca bajarlo del póster para competirle de tú a tú.



Esto recién empieza, Retu.pic.twitter.com/X1wCdaUtM7 — Set Tenis (@settenisok) May 12, 2023

La previa del cruce entre Etcheverry y Djokovic tuvo un dato de color con los habituales posteos del argentino en redes sociales. Desde su primer punto en el ránking ATP (junio de 2016), publicó cuántos le faltaban para alcanzar a su ídolo. "Tiene la oportunidad de recortar el déficit”, destacó Djokovic durante una entrevista televisiva en los días anteriores al partido.

La previa al encuentro de los tenistas en redes sociales (2016) Redes Sociales

El próximo rival de Djokovic será el búlgaro Grigor Dimitrov, quien venció al suizo Stan Wawrinka por 6-4 y 7-6.

El Masters 1000 de Roma, que se juega en forma paralela entre la ATP y la WTA en canchas de superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 8.637.966 euros y reúne por primera vez en el año en un mismo torneo a Djokovic (1) y al español Carlos Alcaraz (2), ya que no habían coincidido en lo que va de 2023.

Etcheverry tras el partido: "Hermosas sensaciones..."

El tenista argentino Tomás Etcheverry, que fue eliminado en la segunda ronda del Master 1000 en Roma, por el serbio Novak Djokovic, tuiteó tras el partido en sus redes sociales: "HERMOSAS SENSACIONES ME LLEVO DE ROMA".

Tuit de Etcheverry tras el partido frente a Novak Djokovic Redes Sociales

En un tono de agradecimiento y apoyo a su ídolo, el tenista platense siguió: "Hoy no se me dio con Novak, al cual admiro mucho, pero me llevo muchas cosas positivas. Siento junto a mi equipo de trabajo que este es el camino a seguir. Gracias a todos por el apoyo."