Baja importante para Inglaterra en el Mundial 2026: aisló a un jugador por un cuadro viral La delegación comandada por Thomas Tuchel está preocupada por la imposibilidad del jugador para entrenarse y por el riesgo de contagio. El choque contra Noruega será este sábado desde las 18 en Miami. Por Agregar C5N en









Declan Rice contrajo un virus y fue aislado para jugar los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra deberá jugar el partido por los cuartos de final con una baja sensible en el equipo ya que el mediocampista Declan Rice debió ser aislado por un cuadro viral, que le impedirá estar disponible para el choque ante Noruega.

El futbolista de Arsenal es una pieza clave del equipo de Thomas Tuchel y debió ser apartado del plantel por un virus estomacal, lo que agravó un problema físico que arrastraba, según el Daily Mail. En ese contexto, también existe una gran preocupación por el riego de contagio para con el resto del plantel.

“Ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad”, informaron desde el medio inglés.

Si bien desde la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) aseguraron que el cuadro del futbolista ya está “controlado” y que ya no hay mayores riesgos para su salud. En ese contexto, el jugador ya se perdió dos entrenamientos y tampoco pudo participar de la práctica de este viernes, por lo que su presencia en el duelo ante la selección de Earling Haaland está prácticamente descartada.

Desde el inicio de la competencia mundialista, Rice fue titular en 4 de los 5 partidos de Inglaterra y dio una asistencia, además de ser uno de los conductores del juego para los de Tuchel, por lo que en esta instancia será una baja sensible para el alemán.

Mundial 2026: a qué hora es Inglaterra y Noruega y cómo verlo en vivo Inglaterra y Noruega jugarán por un pase a las semifinales del Mundial 2026: el ganador, jugará ante el vencedor de Argentina o Suiza. Hora: 18

18 Televisión: DSports

DSports Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Clement Turpin (FRA) Estadio: Miami