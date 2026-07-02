Videos: el impresionante banderazo de los hinchas argentinos en Miami antes del partido con Cabo Verde

Miles de fanáticos coparon las calles y las playas de la ciudad estadounidense en la previa del encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026. Las imágenes muestran el color y la pasión con la que acompañan a la Scaloneta.

La Selección argentina volverá a contar con un imponente respaldo en las tribunas del Hard Rock Stadium. En la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, miles de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en distintos puntos de Miami con registros audiovisuales que se viralizaron.

Inicialmente, la hinchada argentina se convocó para dos banderazos: el primero fue a las 13 y el segundo, el más prometedor, comenzó a las 18. El punto de encuentro estuvo en la calle 73 y avenida Collins, una zona emblemática frente a un local de churros marplatenses. Se esperaban alrededor de 30 mil argentinos, una cifra que no contempla la gente que ya reside en la ciudad oriunda de Argentina, que son 80 mil.

Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde, los fanáticos comenzaron a concentrarse en las playas y otros sectores de la ciudad con banderas, camisetas, bombos y canciones para alentar al equipo de Lionel Scaloni, lo que generó un clima de fiesta con imágenes que rápidamente se replicaron en las redes sociales.

Con el correr de las horas, las distintas columnas de simpatizantes confluyeron en un mismo punto y transformaron las calles de Miami en una verdadera celebración albiceleste. Los videos compartidos por los propios hinchas muestran una multitud alentando sin descanso y anticipan el gran marco que tendrá el partido.

Incluso, se pudo ver a Andrés Ciro Martínez y parte de su banda con un show brindado para los simpatizantes presentes desde el techo de un camión, en el que cantó, entre otros temas, la canción Tan solo. Al finalizar, el vocalista de Los Piojos tocó el Himno Nacional Argentino con su armónica cuando, al mismo tiempo, personal de la policía local le solicitó al artista que se baje del vehículo en el que se encontraba con el instrumento y sus compañeros.

Nuevo banderazo argentino en Miami, con el color y la alegría de nuestros hinchas. pic.twitter.com/9eDoiMDYVj

"No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender"



El nuevo banderazo argentino en las playas de Miami, en la previa del partido de la Selección ante Cabo Verde. pic.twitter.com/nod8Orcw04 — MDZ Mendoza (@mdz_radio) July 2, 2026

Incluso, se pudo ver a Andrés Ciro Martínez y parte de su banda con un show brindado para los simpatizantes presentes desde el techo de un camión, en el que cantó entre otros temas, la canción Tan solo. Al finalizar, el vocalista de Los Piojos tocó el Himno Nacional Argentino con su armónica cuando, al mismo tiempo, personal de la policía local le solicitó al artista que se baje del vehículo en el que se encontraba con el instrumento y sus compañeros.

Ciro en el banderazo de Miami pic.twitter.com/2dcv1vOF1R — Nico García (@nicoegarcia24) July 2, 2026

La Selección argentina cambió los planes y viajó antes a Miami

La Selección argentina tenía previsto quedarse en Kansas hasta el jueves por la noche para luego emprender viaje a Miami, pero decidieron modificar los planes y ya llegaron a la ciudad que será sede del encuentro de 16avos de final vs. Cabo Verde. Además, estarán presentes para el banderazo.

Luego del entrenamiento que se llevó a cabo el miércoles a las 13 de Argentina y se desarrolló a puertas cerradas, el equipo adelantó un día su viaje y se trasladaron a Florida, en línea con la rutina que viene sosteniendo desde el comienzo el Mundial 2026.

La Selección volvió a priorizar la logística y recién cambia de sede una vez finalizados los trabajos futbolísticos. El jueves realizarán una última práctica en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario de la Copa América 2024.

Scaloni todavía no confirmó el equipo, pero las dudas pasan por el lateral izquierdo, la zaga central y el acompañante de Lionel Messi, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.