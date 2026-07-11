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11 de julio de 2026 Inicio

Murió Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026

El futbolista, de 25 años, fue hallado sin vida este sábado en un hotel de Ciudad del Cabo. Había sumado minutos en los duelos de su selección ante México, República Checa y Corea del Sur. Su fallecimiento fue confirmado mediante un comunicado por la Unión de Futbolistas Sudafricanos.

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Hace dos semanas

Hace dos semanas, Adams sufrió la pérdida de su abuela Marianna, pero se quedó en EEUU. 

El futbolista Jayden Adams, que disputó el Mundial 2026 para Sudáfrica falleció este sábado luego de que sea hallado sin vida en la habitación de un hotel en Ciudad del Cabo. La noticia fue confirmada mediante un comunicado por la Unión de Futbolistas Sudafricanos: "Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica".

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El joven jugador de 25 años atravesaba un gran presente deportivo en su país, donde jugaba su primera Copa del Mundo representando a su país y venía de ser la gran figura en su equipo, Mamelodi Sundowns FC, al ganar la última edición de la Liga de Campeones de la CAF 2025-26 ante el ASFAR de Marruecos.

Adams sum&oacute; minutos en el partido de Sud&aacute;frica ante M&eacute;xico en el Mundial 2026.&nbsp;

Adams sumó minutos en el partido de Sudáfrica ante México en el Mundial 2026.

Durante la competencia mundialista sumó minutos en los partidos disputados por su selección ante México, República Checa y Corea del Sur. En medio del Mundial fue informado sobre la muerte de su abuela, Marianna Adams, aunque decidió quedarse con la delegación para apoyar a sus compañeros.

La noticia sobre la muerte Jayden Adams se conoce a semanas de la eliminación Sudáfrica del mundial y a pocos días de que tenga que incorporarse a la pretemporada que su equipo lleva adelante en Austria. Hasta el momento, se desconocen los motivos y las causas de su fallecimiento.

Muerte de Jayden Adams: el comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".

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