El hermano de Alexis Mac Allister reveló la intimidad de la previa al cruce con Suiza: "Tratamos de no molestarlo"

El defensor Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista de la Selección argentina, contó cómo acompaña la familia al campeón del mundo durante el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , Alexis Mac Allister cuenta con el apoyo permanente de su familia futbolera, que sigue de cerca cada uno de sus pasos en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

En ese contexto, su hermano Kevin Mac Allister habló con Daniela Ballester en El Diario, por C5N, y reveló cómo viven puertas adentro el presente del mediocampista. El defensor del Union Saint-Gilloise aseguró que, durante la competencia, intentan respetar los tiempos del futbolista y evitar distraerlo. "Tratamos de no molestarlo", explicó.

Además, Kevin destacó que, pese a la distancia, Alexis siente el respaldo constante de todos sus seres queridos. "Él sabe que nosotros estamos haciendo fuerza por él y por la Selección", afirmó durante la entrevista, en la que también contó cómo se vive el Mundial en Bélgica, donde comparte plantel con futbolistas de distintas nacionalidades.

Kevin explicó que el contacto con Alexis durante la Copa del Mundo es mucho más limitado que de costumbre, ya que entienden que necesita enfocarse de lleno en la competencia. "Yo tampoco trato de escribirle mucho porque en este momento debe estar muy concentrado. Nunca falta el mensaje antes del partido y después del partido", contó.

Modo Mundial: @BallesterDani habló con Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, en la previa del duelo ante Suiza por cuartos de final Opiná con #ElDiario #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/3oF8OF4R9J

El exdelantero alemán Miroslav Klose, quien era el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16, expuso que se comunicó con el astro rosarino Lionel Messi después de que rompiera su récord en la Copa del Mundo 2026. El capitán argentino ya acumula 21 tantos en la máxima cita del fútbol.

Según consignó L'Equipe, Klose señaló que se comunicó con el delantero argentino mediante el entrenador albiceleste. "Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo", recordó.

En tal sentido, se refirió a un regalo del astro: "Por supuesto, Messi y yo nos hemos encontrado en el campo de vez en cuando, lo cual siempre fue agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera de ese contexto. Me dijo que me iba a enviar una camiseta firmada".

Miroslav Klose junto a Lionel Messi dentro de la cancha. Redes sociales

En tanto, previo al nuevo récord de Messi, el exjugador alemán había asegurado que le gustaría ver al astro convertirse en el máximo goleador de la historia del campeonato. "Espero que mi récord se rompa en este torneo. Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran fan de él. Siempre lo he sido", expresó.

El capitán de la Albiceleste jugó seis Copas del Mundo y anotó 21 goles, mientras que el delantero francés Kylian Mbappé disputó en tres mundiales y marcó 19 tantos. El campeón y el subcampeón vigentes se encuentran en una competencia partido a partido.