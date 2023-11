“Seis camisetas del Mundial. Una subasta. Hoy, mis amigos de Athletic Club Momento anunciarán en Sotheby's la subasta de las seis camisetas que usé durante el Mundial en Qatar, incluida mi camiseta de la final”, comenzó anunciando el rosarino a través de su Instagram donde detalló que el remate de las camisetas que el rosarino usó durante el último campeonato mundial se realizará entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre en el sitio Sotheby's.

Según anunció Sotheby's en su cuenta, alentó a los fanáticos del fútbol tiene la oportunidad de “tener un pedazo de historia del fútbol”.

“La Copa del Mundo de 2022 se mantiene como uno de los mayores eventos en la historia del deporte, intrínsecamente conectado al valiente viaje de Messi y estableciendo firmemente su estatus como el mejor jugador de todos los tiempos”, destallaron en sus redes.

Por su parte, el Jefe de Coleccionables Modernos de Sotheby's, Brahm Wachter, señaló que “la venta de estas seis camisetas es una ocasión monumental en la historia de las subastas, ofreciendo a los fans y coleccionistas una conexión con el logro coronado de Messi”.

La licitación se abrirá el 30 de noviembre al 14 de diciembre junto a una exposición pública gratuita en Sothebys New York a través de la página web de la marca.

Embed - Sotheby's on Instagram: "Six shirts worn by the one-and-only @leomessi during the 2022 FIFA World Cup in Qatar are coming to auction at Sotheby’s. This is your chance to own a piece of football history. “The 2022 World Cup stands as one of the greatest events in sports history, intrinsically connected to Messi’s valiant journey and firmly establishing his status as the greatest player of all time. The sale of these six shirts stands as a monumental occasion in auction history, offering fans and collectors a connection to Messi’s crowning achievement.” - Sotheby’s Head of Modern Collectables @bwachter Brought to auction by @acmomento, the set of six Argentina shirts, in the iconic light blue and white, opens for bidding 30 November - 14 December alongside a free, public exhibition at #SothebysNewYork. Register to bid in the link in bio. A portion of the proceeds from the auction will be donated to UNICAS Project, led by Sant Joan de Déu (SJD) Barcelona Children’s Hospital to meet the needs of children suffering from rare diseases. #LionelMessi"