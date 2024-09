Sorpresa: Raphael Varane anunció que se retira del fútbol a los 31 años

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, indicó en un primer momento Varane.

Para luego agregar: “Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces y, esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar los botines con mi último partido, ganando un trofeo en Wembley”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raphael Varane (@raphaelvarane)

El ahora exjugador añadió en su cuenta de Instagram que “el fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos impulsa”.

Y concluyó: “No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré”.

Todos los títulos que ganó Raphael Varane

Real Madrid

Tres Ligas: 2011-12, 2016-17 y 2019-20

Una Copa local: 2013-14

Tres Supercopas de España: 2012, 2017 y 2022

Cuatro Champions: 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18

Tres Supercopas de Europa: 2014, 2016 y 2017

Cuatro Mundiales de Clubes: 2014, 2016, 2017 y 2018

Manchester United

Una FA Cup 2023-24

Una Copa de la Liga 2022-23

Francia