Sin filtro: la dura crítica del Kun Agüero sobre el presente de Independiente

Si hay algo que lo caracteriza a Sergio “Kun” Agüero es ser una persona que no suele escatimar en dar su opinión, sin importar a quién está dirigido. Esta vez, apuntó contra Independiente por el mal estado de las instalaciones .

En una charla con el medio partidario De la Cuna al Infierno en su canal de YouTube, el Kun contó que los juveniles tienen ciertas carencias en el predio de Villa Domínico y aportó detalles importantes acerca de esta cuestión que también padece el chico de 15 años, fruto de su relación con Gianinna Maradona.

Benjamín Agüero Instagram

El Kun Agüero relató cómo viven los juveniles de Independiente en el predio

Sergio “Kun” Agüero confesó que Benjamín no la pasa bien después de los entrenamientos en el predio que queda en Villa Domínico. “Benja está en Independiente y me da cosa. Los chicos la siguen pasando mal y te da bronca”, se sinceró.

“Hace 6 meses que no se pueden bañar, no tienen ducha, no puede ser. Benja piensa que es desde ahora esto y yo le digo ‘es normal’”, sostuvo y reconoció que “antes había una ducha y teníamos que esperar” o que, incluso, “a veces ni salía el agua”.

En ese sentido, evidenció que “hace 25 o 30 años que nos pasaba eso” y hasta reveló que le piden camperas porque los chicos “se cagan de frío”: “Yo no estoy en Argentina, pero sé que hace frío y los chicos tienen que esperar a jugar en su horario afuera y no hay campera, nada. Y después los chicos se quieren ir a la mierda, si otro club lo trata mejor”, lamentó.