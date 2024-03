Independiente y AFA en pie de guerra: declaraciones cruzadas y amenazas de ir a la Justicia

Tevez no descartó irse de Independiente si lo que dice "perjudica al club"

En una conferencia de prensa en conjunto con el presidente del club, Néstor Grindetti, Tevez aclaró que "lo que menos quiero es perjudicar a Independiente, soy un agradecido al club que me da la posibilidad de trabajar tanto a mi como a mi grupo de trabajo".

"Yo sigo insistiendo en que el sistema a veces es injusto. Lo único que queremos los técnicos es que no nos caguen, Me parece que de por sí el partido de ayer habla por si solo por el tema del árbitro, porque se habló más del árbitro que del partido que se hizo, entonces eso es lo que no queremos", agregó el DT.

A su vez, Tevez no descartó dar un paso al costado la institución “si lo que digo perjudica al club". Además, manifestó que su disputa con Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y mano derecha de Claudio Tapia, es personal y que no le debe nada a la AFA.

Carlos Tevez Néstor Grindetti Grindetti y Tevez brindaron una conferencia conjunta donde apuntaron contra la actuación arbitral en el partido Barracas - Independiente. Captura de pantalla

Al momento de tomar la palabra, el presidente de la institución de Avellaneda aseguró que desde la dirigencia "vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y todo los se nos permita hacer para defender a Independiente".

En contrapartida, el Director Nacional de Arbitraje Federico Beligoy consideró este miércoles que la tarea del arbitraje "fue buena" e incluso tiene "los fundamentos técnicos y consideraciones para avalar lo que digo".

"Estoy un poquito enojado por todo lo que se armó en la previa, durante, después... Fueron palabras tendenciosas, armadas, direccionadas. Han afectado a una tarea que fue buena", expresó Beligoy en una entrevista con TyCSports.

Y acerca de la polémica jugada por una mano dentro del área tras un cabezazo de Aguilar, que devino en un penal no cobrado para Independiente, el dirigente de AFA explicó: "Están saliendo los videos del partido porque no tenemos absolutamente nada que ocultar".

"Si un chico pateó una pelota en el fondo de su casa, dice que esa jugada nunca puede ser penal. A su vez yo, con consideraciones técnicas, te explico por qué no fue penal: la pelota viene rebotada de su propio cuerpo, hay una cercanía notoria entre el cabezazo y el jugador de Barracas, porque lo está tomando y desestabilizando. Ambos están saltando hacia el balón y pierden noción del lugar a dónde se encuentra el balón. Y claramente no hay un movimiento de la mano hacia la pelota, siempre la pelota va hacia la mano", argumentó.

La Asociación Argentina de Árbitros denunciará penalmente a Tevez

A través de sus redes sociales, la entidad dejó en claro que "repudia enérgicamente los dichos vertidos por el sr. Carlos Alberto Tévez en el marco del encuentro disputado entre Club Atlético Barracas Central vs Club Atlético Independiente, en los cuales en referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo Germán Dovalo, expresó graves términos que calumnian, injurian e incitan a la violencia, menoscabando el buen nombre y honor del Sr. Dovalo".

Acción siguiente, continuaron: "Por tal motivo desde la Asociación Argentina de Árbitros conjuntamente con nuestro equipo de asesores legales iniciaremos las correspondientes acciones legales en sede penal y civil por los daños y perjuicios ocasionados".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aaaprensa/status/1765400035980689593&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/hqXiIn5FOK — Asociación Argentina de Árbitros (@aaaprensa) March 6, 2024

La polémica jugada en el partido Barracas - Independiente: no cobraron penal