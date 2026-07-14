En Vivo
14 de julio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni, en la previa del duelo con Inglaterra: "Estamos equivocados si mezclamos las cosas, esto es fútbol"

El entrenador de la Selección argentina brinda su habitual conferencia de prensa en Atlanta, pidió no mezclar el fútbol con la cuestión Malvinas, confirmó que podría hacer algún cambio en el equipo y valoró el esfuerzo de sus jugadores para estar nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

Por
El entrenador confirmó que hará cambios y descartó la idea de más que un partido.

El entrenador confirmó que hará cambios y descartó la idea de "más que un partido".

@Argentina

En la antesala del trascendental encuentro por las semifinales del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Atlanta para analizar el duelo que la Selección Argentina mantendrá frente a Inglaterra este miércoles desde las 16. El entrenador de la Albiceleste analizó el presente del equipo, no descartó realizar modificaciones en el equipo e hizo referencia al contexto histórico con los ingleses, donde el DT pidió separar el deporte de la política y el conflicto de Malvinas por respeto a quienes sufrieron: "Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años", expresó el DT.

El apoyo del público argentino a la Selección.
Te puede interesar:

El público argentino realiza un multitudinario banderazo en Atlanta previo al partido con Inglaterra

De cara al encuentro, el director técnico buscó transmitir tranquilidad, asegurando que sus dirigidos darán "hasta la última gota" para intentar llegar a una nueva definición mundialista. Respecto a la formación inicial, el oriundo de Pujato admitió tener el once definido en su cabeza, aunque optó por no comunicárselo todavía a los jugadores. Scaloni deslizó la posibilidad de introducir modificaciones tácticas con el objetivo de "hacerle daño al rival" y protegerse de la explosividad de figuras inglesas como Harry Kane y Jude Bellingham.

El estado físico del plantel es un punto que el cuerpo técnico monitorea de cerca, confirmando que esperarán hasta el último momento a quienes terminaron con cansancio o calambres en los cruces anteriores. Bajo la premisa de que "jugará el que tiene que jugar", el entrenador remarcó que las decisiones se basan en el presente futbolístico de cada integrante y no en lo que hayan dado previamente a la Selección.

Uno de los momentos más destacados de la charla fue su referencia al contexto histórico con Inglaterra, donde el DT pidió separar el deporte de la política y el conflicto de Malvinas por respeto a quienes sufrieron. “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura.

Además, añadió: "No nos tenemos que confundir. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares. Pero, ¿qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Estamos equivocados si mezclamos las cosas”.

Finalmente, Scaloni puso en valor el proceso que llevó a la Argentina a una nueva semifinal, calificándolo como un logro espectacular que debe disfrutarse. "Soy un agradecido a estos chicos de meternos otra vez entre los cuatro mejores del mundo. Vamos a intentar dejar todo para dar un paso más”, precisó. En ese sentido, también habló de España, el finalista: “Vi un ratito y me pareció un justo ganador. Ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Fue de menos a más y hoy jugaron el mejor partido en el Mundial”.

Mirá la conferencia de prensa completa de Lionel Scaloni en Atlanta

NOTICIA EN DESARROLLO.

Noticias relacionadas

El gesto viral de Lionel Scaloni.

El reto de Scaloni a los jugadores de la Selección que se hizo viral

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con el gol Oyarzabal a Francia, así está la tabla de goleadores del Mundial

Franco Colapinto esá subido a la Scaloneta y chicaneó a sus compañeros ingleses de Alpine. 

Franco Colapinto le puso picante a la previa de Argentina vs Inglaterra: "Ya veremos quien..."

Lula da Silva destruyó a la Selección de Brasil tras el fracaso en el Mundial 2026: Qué vergüenza

Lula destruyó a la Selección de Brasil tras el fracaso en el Mundial 2026: "Qué vergüenza"

play

El Partido no es sólo fútbol: Argentina-Inglaterra del 86 entre las genialidades de Maradona y el conflicto histórico por Malvinas

Vasco Arruabarrena no podrá contar con Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados.

Sigue la mala racha en Boca: los jugadores que se perderán el debut de Arruabarrena por lesión

últimas noticias

El padre de Rodrigo habló y reveló detalles de la boda más esperada.

El papá de Rodrigo De Paul reveló detalles de la boda con Tini Stoessel: "Todavía..."

Hace 4 minutos
Es el tercer caso fatal en siete días vinculado a acciones del ICE, tras dos muertes por disparos en Houston y Maine.

Operativos del ICE en EEUU: otro inmigrante perdió la vida, ya son tres en una semana

Hace 22 minutos
Las empresas, afectadas por la situación económica.

Casi 7 de cada 10 empresas tuvieron despidos en la primera mitad del año

Hace 26 minutos
El centro cultural del Abasto tiene una gran variedad de eventos para estas vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en la Ciudad: guía de shows, teatros y espectáculos gratis para los chicos

Hace 1 hora
Cami Mayan se besó con otro hombre y revolucionó las redes.

El inesperado gesto de Cami Mayan antes del partido de Alexis Mac Allister: qué pasó

Hace 1 hora