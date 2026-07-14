Lionel Scaloni, en la previa del duelo con Inglaterra: "Estamos equivocados si mezclamos las cosas, esto es fútbol"

En la antesala del trascendental encuentro por las semifinales del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Atlanta para analizar el duelo que la Selección Argentina mantendrá frente a Inglaterra este miércoles desde las 16. El entrenador de la Albiceleste analizó el presente del equipo, no descartó realizar modificaciones en el equipo e hizo referencia al contexto histórico con los ingleses, donde el DT pidió separar el deporte de la política y el conflicto de Malvinas por respeto a quienes sufrieron: "Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años", expresó el DT.
De cara al encuentro, el director técnico buscó transmitir tranquilidad, asegurando que sus dirigidos darán "hasta la última gota" para intentar llegar a una nueva definición mundialista. Respecto a la formación inicial, el oriundo de Pujato admitió tener el once definido en su cabeza, aunque optó por no comunicárselo todavía a los jugadores. Scaloni deslizó la posibilidad de introducir modificaciones tácticas con el objetivo de "hacerle daño al rival" y protegerse de la explosividad de figuras inglesas como Harry Kane y Jude Bellingham.
El estado físico del plantel es un punto que el cuerpo técnico monitorea de cerca, confirmando que esperarán hasta el último momento a quienes terminaron con cansancio o calambres en los cruces anteriores. Bajo la premisa de que "jugará el que tiene que jugar", el entrenador remarcó que las decisiones se basan en el presente futbolístico de cada integrante y no en lo que hayan dado previamente a la Selección.
Uno de los momentos más destacados de la charla fue su referencia al contexto histórico con Inglaterra, donde el DT pidió separar el deporte de la política y el conflicto de Malvinas por respeto a quienes sufrieron. “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura.
Además, añadió: "No nos tenemos que confundir. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares. Pero, ¿qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Estamos equivocados si mezclamos las cosas”.
Finalmente, Scaloni puso en valor el proceso que llevó a la Argentina a una nueva semifinal, calificándolo como un logro espectacular que debe disfrutarse. "Soy un agradecido a estos chicos de meternos otra vez entre los cuatro mejores del mundo. Vamos a intentar dejar todo para dar un paso más”, precisó. En ese sentido, también habló de España, el finalista: “Vi un ratito y me pareció un justo ganador. Ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Fue de menos a más y hoy jugaron el mejor partido en el Mundial”.
Mirá la conferencia de prensa completa de Lionel Scaloni en Atlanta
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