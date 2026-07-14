Lionel Scaloni, en la previa del duelo con Inglaterra: "Estamos equivocados si mezclamos las cosas, esto es fútbol" El entrenador de la Selección argentina brinda su habitual conferencia de prensa en Atlanta, pidió no mezclar el fútbol con la cuestión Malvinas, confirmó que podría hacer algún cambio en el equipo y valoró el esfuerzo de sus jugadores para estar nuevamente entre los cuatro mejores del mundo. Por Agregar C5N en









El entrenador confirmó que hará cambios y descartó la idea de "más que un partido". @Argentina

En la antesala del trascendental encuentro por las semifinales del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Atlanta para analizar el duelo que la Selección Argentina mantendrá frente a Inglaterra este miércoles desde las 16. El entrenador de la Albiceleste analizó el presente del equipo, no descartó realizar modificaciones en el equipo e hizo referencia al contexto histórico con los ingleses, donde el DT pidió separar el deporte de la política y el conflicto de Malvinas por respeto a quienes sufrieron: "Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años", expresó el DT.

"TENEMOS MEMORIA Y FUE MUY TRISTE, PERO AHORA TENEMOS QUE HABLAR DE LA SEMIFINAL DE UN MUNDIAL"Lionel Scaloni.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mPBvlkauy1 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026 De cara al encuentro, el director técnico buscó transmitir tranquilidad, asegurando que sus dirigidos darán "hasta la última gota" para intentar llegar a una nueva definición mundialista. Respecto a la formación inicial, el oriundo de Pujato admitió tener el once definido en su cabeza, aunque optó por no comunicárselo todavía a los jugadores. Scaloni deslizó la posibilidad de introducir modificaciones tácticas con el objetivo de "hacerle daño al rival" y protegerse de la explosividad de figuras inglesas como Harry Kane y Jude Bellingham.

El estado físico del plantel es un punto que el cuerpo técnico monitorea de cerca, confirmando que esperarán hasta el último momento a quienes terminaron con cansancio o calambres en los cruces anteriores. Bajo la premisa de que "jugará el que tiene que jugar", el entrenador remarcó que las decisiones se basan en el presente futbolístico de cada integrante y no en lo que hayan dado previamente a la Selección.

"LOS JUGADORES QUE ENTRAN A LA CANCHA LO HACEN POR LO QUE ESTÁN DANDO, NO POR LO QUE DIERON ANTES"



Lionel Scaloni, antes del duelo ante Inglaterra por un lugar en la FINAL. @nanisenra#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MsapkpxXH1 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Uno de los momentos más destacados de la charla fue su referencia al contexto histórico con Inglaterra, donde el DT pidió separar el deporte de la política y el conflicto de Malvinas por respeto a quienes sufrieron. “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura.