Londres: hinchas ingleses casi linchan a un simpatizante argentino tras la derrota Un joven con la camiseta de la Selección quedó rodeado por una multitud furiosa a pocos metros de Piccadilly Circus y debió ser rescatado por la Policía. Por Agregar C5N en









El simpatizante argentino tuvo que irse escoltado por la Policía.

La Policía Metropolitana de Londres rescató a un hincha argentino que quedó atrapado entre decenas de fanáticos ingleses enfurecidos en pleno centro de la capital británica, minutos después de la victoria de la Selección en la semifinal del Mundial 2026.

El hecho de tensión transcurrió sobre Regent Street St James's, en las cercanías de Piccadilly Circus. El joven transitaba por la vía pública con la camiseta de Argentina y quedó en medio de una parcialidad local muy afectada por la reciente derrota.

Diversos videos en redes sociales exhiben el instante en que los efectivos de seguridad conforman un cordón humano alrededor del simpatizante. Luego, los agentes lo acompañan a paso rápido hasta una camioneta policial para extraerlo de la zona de peligro.

En ese trayecto, el fanático soportó silbidos, insultos y abucheos por parte de los británicos. Al mismo tiempo, múltiples testigos grabaron la escena con sus teléfonos celulares.

The Police saving an Argentinian fan from coming to harm in London... pic.twitter.com/CDk79Sg2UM — Football Fights (@Footballfights) July 15, 2026 WATCH: Police rescue an Argentina fan in London after he was surrounded by England fans pic.twitter.com/ukDjubWuEV — Politics UK (@PolitlcsUK) July 15, 2026 La rápida intervención de los oficiales despejó el camino y permitió la salida del móvil de forma segura. Reportes de la prensa local confirmaron que no hubo personas detenidas ni lesiones físicas contra el protagonista del suceso.

Las autoridades descartaron una provocación previa del joven hacia los ciudadanos europeos. El malestar de los hinchas obedece al dramático desarrollo del partido. Inglaterra logró una ventaja parcial con un gol de Anthony Gordon, pero Argentina revirtió el marcador final gracias a los tantos de Enzo Fernández a los 85 minutos y de Lautaro Martínez en tiempo adicionado.