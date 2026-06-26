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26 de junio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no jugará de arranque ante Jordania: "Va a ir al banco"

Durante la conferencia de prensa, el entrenador de la Selección argentina descartó al capitán del equipo para el 11 titular, aunque aseguró que jugará algunos minutos durante el partido.

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El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa.

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa.

@Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, comenzará el partido frente a Jordania desde el banco, por la última fecha del Grupo J, aunque aseguró que tendrá minutos durante el partido. "Leo va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana", expresó.

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.
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