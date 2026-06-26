Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no jugará de arranque ante Jordania: "Va a ir al banco" Durante la conferencia de prensa, el entrenador de la Selección argentina descartó al capitán del equipo para el 11 titular, aunque aseguró que jugará algunos minutos durante el partido. Por Agregar C5N en









El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa. @Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, comenzará el partido frente a Jordania desde el banco, por la última fecha del Grupo J, aunque aseguró que tendrá minutos durante el partido. "Leo va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana", expresó.

En plena conferencia de prensa en Dallas, Estados Unidos, el director técnico comenzó con unas palabras de fuerza para el pueblo de Venezuela, tras el doblete sísimico que afectó a la región y provocó centenares de muertos y miles de heridos y desaparecidos. Luego, la primera pregunta fue el emblemático periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, quien posee el récord mundial absoluto de coberturas de Mundiales de fútbol, con 18 torneos consecutivos.