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6 de junio de 2026 Inicio

Alerta en la Selección argentina: se lesionó Balerdi y quedó afuera del Mundial 2026

El futbolista sufrió un desgarro en la última práctica previo al amistoso frente a Honduras. Quiénes podrían ocupar su lugar en la lista.

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Balerdí sufrió un desgarro. 

Balerdí sufrió un desgarro. 

La Selección argentina recibió una pésima noticia a horas del amistoso de este sábado contra Honduras, y a días del comienzo del Mundial 2026: el defensor Leonardo Balerdi se lesionó en el último entrenamiento y quedó afuera de la Copa del Mundo.

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El entrenador Lionel Scaloni esperó los resultados de los estudios médicos para determinar el grado del inconveniente muscular y definir a un potencial reemplazante. El diagnóstico fue un desgarro para el defensor de Olympique de Marsella.

"Sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", fue el mensaje de la AFA.

Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe), son los defensores que fueron incluidos en la lista de 55 jugadores y tendrían chance de remplazar a Balerdi, si finalmente queda descartado por Scaloni.

El oriundo de Pujato había señalado en conferencia de prensa que "Si alguno (de los jugadores) no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera". Fue muy claro al explicar que no asumirán riesgos innecesarios en esta etapa de preparación.

scaloni conferencia texas
Scaloni define la lista luego de los amistosos ante Honduras e Islandia.

Scaloni define la lista luego de los amistosos ante Honduras e Islandia.

Si bien reconoció que la evolución de los jugadores "tocados" es favorable, señaló que la próxima semana será determinante, ya que es cuando el cuerpo técnico planea "levantar las cargas" y exigir físicamente a quienes vienen trabajando de forma diferenciada.

Entre los futbolistas que se encuentran bajo observación médica se destacan nombres fundamentales como Cuti Romero, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Nico González, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nico Paz. La decisión final sobre posibles cambios en la lista definitiva se tomará tras el segundo amistoso contra Islandia.

Los partidos amistosos de la Selección argentina y la fase de grupos del Mundial 2026

El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.

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