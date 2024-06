Aunque aún falta definir la fecha exacta y el horario, sí se sabe que el cruce de ida se jugará en Córdoba y el de vuelta en el Más Monumental, ya que el equipo de Martín Demichelis tiene ventaja deportiva por haber sido el mejor puntero de la fase de grupos.

El equipo que clasifique a cuartos de final deberá enfrentarse al ganador del duelo entre Colo Colo y Junior de Barranquilla. Los otros cruces de octavos que quedaron del mismo lado de la llave son San Lorenzo vs Atlético Mineiro y Fluminense vs 2do del Grupo C.

Copa Libertadores 2024: así quedó el cuadro de octavos de final

San Lorenzo vs Atlético Mineiro

2do Grupo C vs Fluminense

Talleres vs River

Colo Colo vs Junior de Barranquilla

Nacional vs Sao Paulo

Botafogo vs Palmeiras

Peñarol vs 1ro Grupo C

Flamengo vs Bolívar