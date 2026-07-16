La definición para el infarto que anticipa la IA de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026

El domingo 19 de julio se jugará la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y la inteligencia artificial Gemini ya se animó a trazar un pronóstico detallado sobre lo que podría ocurrir en el partido más importante del torneo. El análisis de la IA apunta a una definición por penales para el infarto.
Según Gemini, el duelo promete ser un choque de estilos que llamará la atención. España llega con un juego colectivo aceitado y el desequilibrio individual de Lamine Yamal y Nico Williams como principal arma, mientras que Argentina apela a su experiencia en finales, la jerarquía ofensiva de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y el factor psicológico que representa el Dibu Martínez bajo los tres palos.
La IA proyecta que España intentará adueñarse de la pelota desde el inicio, moviéndolo de lado a lado para desgastar físicamente a los mediocampistas argentinos. La Scaloneta, en cambio, alternará el protagonismo con el repliegue táctico y buscará explotar la espalda de la defensa española mediante transiciones rápidas comandadas por Mac Allister o Enzo Fernández.
Consultada sobre el resultado, Gemini pronosticó: "Será un partido sumamente parejo que se definirá por detalles mínimos". Además, proyectó que "España logrará golpear primero aprovechando una jugada asociada por las bandas, yéndose al descanso 1-0 arriba". La inteligencia artificial también anticipó la reacción del conjunto nacional. "Argentina reaccionará con la garra que la caracteriza. Scaloni moverá el banco y, tras una genialidad de Messi o una jugada de pelota parada, llegará el empate 1-1", sostuvo.
Finalmente, Gemini explicó cómo imagina la resolución del encuentro: "Con el desgaste físico a tope, el partido se mantendrá cerrado en el alargue. En esas instancias de máxima tensión, la jerarquía individual, el oficio para jugar bajo presión y el factor 'Dibu' Martínez inclinarán la balanza". Como marcador pronosticado, concluyó: "Argentina 1 (4) - 1 (2) España (Argentina se consagra campeona en los penales, logrando el histórico bicampeonato mundial)".
Cuándo juega Argentina contra España, por la final del Mundial 2026
La Selección argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026. El partido comenzará a las 16, hora argentina, y definirá al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones. El encuentro se jugará en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta estrella de su historia.
España llega a la definición luego de eliminar a Francia por 2-0 en las semifinales y disputará apenas la segunda final mundialista de su historia. Argentina, en tanto, afrontará su séptima definición por el título y buscará alcanzar a Alemania e Italia con cuatro consagraciones.
El partido podrá seguirse en vivo por diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Entre las principales opciones aparecen Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports, mientras que quienes prefieran verlo online podrán hacerlo a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.