Se confirmó la señal que transmitirá el partido del Inter Miami de Messi ante Orlando City.

Tras aquel encuentro, Messi se realizó estudios físicos que arrojaron que padece una sobrecarga en la parte posterior de su pierna derecha, por lo que no jugará frente a Orlando City y apunta a regresar a las canchas el miércoles frente a Houston Dynamo por la final de la US Open Cup. No obstante, Martino advirtió que el rosarino no jugará ese cotejo si no está en condiciones: "De ninguna manera lo vamos a arriesgar por jugar una definición".

Incluso, el capitán de la albiceleste también había salido del campo de juego en el triunfo de Argentina contra Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas y después explicó el motivo: "Estaba un poco cansado y seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos". En tanto, tampoco estuvo en la goleada ante Bolivia en La Paz.

Por otro lado, se espera que los argentinos Facundo Farías y Tomás Avilés jueguen desde el arranque frente a Orlando City para Inter Miami, que acumula 31 puntos en la Conferencia Este y se encuentra afuera de la zona de playoffs, a cinco puntos de DC United, con tres encuentros menos.

Horario y dónde ver en vivo Inter Miami vs Orlando City

Día : domingo 24 de septiembre.

: domingo 24 de septiembre. Horario : 20:30 (hora argentina).

: 20:30 (hora argentina). Televisión: Apple TV.

Próximos partidos de Messi en Inter Miami