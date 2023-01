Se complicó la llegada de Elías Gómez a Racing por un pedido de Demichelis

Sin embargo, la lesión de David Martínez motivó que Demichelis le pidiera a la dirigencia del club de Núñez que no siga avanzando en las negociaciones por Gómez, dado que no cuenta con zagueros zurdos y deberá probar a Enzo Díaz en ese puesto.

"Quiero un central zurdo. David Martínez está luchando con su recuperación. Deseo que se ponga bien. Mientras no esté él, serán dos central diestros y a Enzo me puedo tomar el tiempo de ir viéndolo. Ya veremos. Le quiero dar una importancia a la salida de juego y me está faltando eso", dijo el DT millonario en conferencia de prensa.

Los números de Elías Gómez en River

Gómez tuvo 31 presencias en River y convirtió un gol (a Alianza Lima en el 8-1 en el Monumental) durante el año pasado. El ex Argentinos había llegado por pedido de Marcelo Gallardo, cuando le ganó la pulseada a Independiente, que tenía acordada la incorporación.

El lateral tiene 172 partidos jugados en Primera División, con 7 goles convertidos, 10 asistencias y 1 título de campeón (Copa Argentina 2018 con Rosario Central).

El mercado de pases de Racing

Fernando Gago Gago tendrá un semestre con muchos compromisos. Télam

Altas:

Maximiliano Moralez (New York City)





Oscar Opazo (Colo Colo de Chile)





Juan Nardoni (Unión)





Paolo Guerrero (Avaí de Brasil)

Regresaron

Nicolás Reniero (estuvo en Argentinos)





Héctor Fértoli (volvió de Talleres de Córdoba)

Bajas