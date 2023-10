Scaloni: "El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo"

En ese sentido, añadió que "a lo mejor en el segundo tiempo podríamos haber hecho un poco más, ser más verticales, puede ser. Pero también eso conlleva un riesgo. Y los riesgos en algún momento hay que tomarlos y en otros son los rivales que van perdiendo los que tienen que tomarlos".

Por otra parte, fue consultado por el estado físico del capitán Lionel Messi y su presencia en el equipo ante Perú el próximo martes. "Hablaremos en estos días. Tiene dos entrenamientos más para seguir juntando minutos. No es descontado que juegue o que no juegue, porque todavía no hablé de eso", adelantó.

Sobre la decisión de que vaya al banco ante Paraguay, indicó: "Creo que era riesgoso que pueda tener más minutos de lo normal". "Lo hablamos, estábamos de acuerdo y fue prudente hacerlo", sentenció.