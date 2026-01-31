Independiente y Vélez igualaron 1-1: tercer empate al hilo para el Rojo, que no termina de convencer Los equipos repartieron puntos en Avellaneda tras una ráfaga de goles insólita protagonizada por Jano Gordon durante la etapa inicial. El conjunto local sigue sin lograr una victoria en el Torneo Apertura 2026, mientras que la visita se mantiene en la parte alta de la tabla general. Por + Seguir en







Jano Gordon, el jugador de Vélez, fue quien anotó los goles del empate 1 a 1 con Independiente. www.dobleamarilla.com.ar

En un partido que por momentos fue de ida y vuelta, Independiente y Vélez empataron 1 a 1 en Avellaneda. Jano Gordón fue quien convirtió los dos goles en el primer tiempo: a los 31' para el Fortín e, inmediatamnte después, a los 32' en su propio arco.

El trámite del juego mostró una paridad constante entre ambos planteles desde el pitazo inicial del árbitro principal. Santiago Montiel dispuso de la situación más clara para el dueño de casa mediante un potente zurdazo que el arquero Álvaro Montero controló con seguridad. El equipo de Avellaneda careció de profundidad para romper el marcador.

La apertura del marcador ocurrió a los 31' tras un centro preciso enviado por Dilan Godoy hacia el área. Jano Gordon la empujó frente a Rodrigo Rey, luego de un cabezazo, y estableció la ventaja parcial para el Fortín. Sin embargo, al minuto, el lateral quiso rechazar un centro y la pelota terminó dentro de su arco, sin chances para el arquero.

Independiente Velez En un partido parejo, Independiente y Vélez terminaron igualados en 1. BolaVip Durante el segundo tiempo, el encuentro mantuvo una intensidad alta pero con escasa claridad en los metros finales de la cancha. Independiente mostró una mayor precisión en el manejo y ocupó mejor el campo rival, pero no logró efectividad. El cansancio físico pareció afectar la lucidez de los delanteros para definir las pocas chances generadas.

Julio Vaccari buscó soluciones en el banco de suplentes para torcer el rumbo de una historia que parece repetirse cada fin de semana. El Rojo sumó su tercera igualdad consecutiva con el mismo resultado exacto desde el comienzo del certamen. La falta de gol preocupa a los hinchas que colmaron las tribunas del estadio y que, pasados los 30' del segundo tiempo, pidieron más entrega. "Movete, Rojo, movete", cantó parte de la afición local sobre el final.

